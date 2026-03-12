警察庁は１２日、委託先の「インターネット・ホットラインセンター（ＩＨＣ）」が昨年９〜１２月、オンラインカジノを運営する海外事業者らに対し、日本向けのサイトやアプリについて計４４７件の削除要請を行ったと明らかにした。

国内からの接続が遮断されたのは約３０サイトにとどまり、海外事業者が対応を徹底していない実態が浮かんだ。

削除要請は、日本向けカジノサイトの開設・運営などを「違法」とした改正ギャンブル等依存症対策基本法が昨年９月に施行されたことを受けて始まった。

ＩＨＣは外部からの通報を受け、日本語で表記された海外のカジノサイトやアプリの違法性を評価。事業者側に計４４７件の対応を要請した。このうち接続が遮断されたのは４３件で、約３０サイトが日本から利用できなくなったという。

海外のサイト管理者やプロバイダー（ネット接続事業者）が日本向けサービスを停止した可能性がある。

また、ＩＨＣが昨年９〜１２月にカジノの広告や宣伝動画のサイト管理者らに削除要請した件数は計２５４２件に上った。投稿は海外からが約９割で、「今なら無料」「おすすめランキング」などと宣伝していた。このうち、国内外の計５５８件が削除された。

国内のオンラインカジノ経験者は約３３７万人と推計される。未成年者の摘発も相次ぎ、蔓延（まんえん）は深刻だ。同庁の担当者は「削除要請に加え、カジノ賭博の違法性についても粘り強く周知していく」としている。