警察庁は１２日、インターネットバンキングを通じた不正送金の被害額が昨年、前年比約２割増の約１０３億９７００万円に上り、過去最多だったと発表した。

金融機関を装って企業に電話し、担当者を偽サイトに誘導して口座情報を盗み取る「ボイスフィッシング」の手口が目立った。

警察庁によると、昨年の不正送金は被害件数が前年比約１割増の４７４７件で、被害額は前年から約１７億円増加した。個人の被害が約２割減った一方、法人の被害は前年の４倍超の約４７億円になった。

同庁の分析では、不正送金の約９割はＳＭＳ（ショートメッセージサービス）などで偽サイトに誘導し、ＩＤやパスワードを入力させて盗み取る「フィッシング」が入り口だった。

中でも３月と１１月には、ボイスフィッシングが急増。鉄道や不動産、食品メーカーなど様々な業種の担当者が「電子証明書の更新」といった案内を信じて、自社の認証情報をだまし取られていた。

ボイスフィッシングによる法人の被害額は昨年、約４４億８０００万円に上り、不正送金の被害額全体の約４割を占めた。１件の被害額が４億円超のケースもあったという。

金融機関などでつくる「フィッシング対策協議会」のまとめによると、昨年１年間のフィッシングの報告件数は前年比約４割増の２４５万４２９７件で、過去最多だった。

個人の不正送金被害の年代別では、２０歳代が２２・９％で最も多かったが、５０歳代が１８・１％、６０歳代が１６・５％と続き、幅広い世代が狙われている。

警察庁は犯罪組織がＡＩ（人工知能）を悪用するなどして偽サイトを作成している可能性があるとみて、注意を呼びかけている。