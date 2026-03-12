DCユニバース最新作『スーパーガール』6.26日米同時公開決定 日本語吹替は声優・永瀬アンナが担当
DCユニバース最新作『スーパーガール』が、6月26日より日米同時公開されることが決定。あわせて、スーパーガール役の日本語吹替を声優・永瀬アンナが担当することが発表され、永瀬のナレーション入り日本版特報映像が解禁された。
【動画】永瀬アンナのナレーション入り特報映像
新生DCユニバースの最新作となる本作は、全世界興行収入950億円（6.1億ドル）超、日本でも興行収入10億円超の大ヒットを記録したジェームズ・ガン監督作『スーパーマン』の次章ともいえる作品。型破りで自立した新世代のヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた物語だ。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが担当。監督は女性主人公の作品を数多く手がけてきたクレイグ・ギレスピー。スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルをミリー・オールコック、エイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノールをイヴ・リドリー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボをジェイソン・モモアが演じる。さらに“スーパードッグ”クリプトも登場する。
本作で主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルの日本語吹替を担当するのは、声優・永瀬アンナ。TVアニメ『サマータイムレンダ』でヒロイン・小舟潮を演じ、第17回声優アワード新人賞を受賞。『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』では天内理子役を務め、話題を呼んだ。さらに『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』（マキナ役）や、Netflix長編アニメーション映画『超かぐや姫！』（酒寄彩葉役）など注目作への出演が続き、確かな実力と存在感で活躍の幅を広げている。2005年生まれで、カーラ役のミリー・オールコックと同じ“Z世代”でもある永瀬が、世界が注目するニューヒロインに声を吹き込む。
あわせて、永瀬がナレーションを務める日本版特報映像も解禁された。冒頭、「最高の23歳にする」と宣言する、どこかほろ酔い気味のカーラの姿が映し出される。音楽に合わせて踊る姿や愛犬クリプトに言葉をかける様子からは、親しみやすさを備えた“Z世代”らしいヒーロー像が垣間見える。
続いて、「生き残りがいたのね。一瞬で故郷を失ったのに」というルーシーの語りかけに対し、カーラは「“一瞬”なら良かった。その方がマシだった」と苦しげな表情を浮かべる。母星クリプトンの崩壊後、彼女がどのような歳月を過ごしてきたのかを想像させる印象的な場面だ。
さらに、ヒートビジョン（熱線）を放つ迫力のカットや、大気を貫いて飛翔する姿、スーパーガールのコスチュームをまとったアクションシーンも登場。永瀬による「この夏、世界の運命をかけた新たな冒険が幕を開ける！」という力強いナレーションが、物語への期待をいっそう高める映像に仕上がっている。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。
