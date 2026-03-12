ドミニカ共和国のタティスがベネズエラ戦の４―３と１点リードの４回２死一、三塁の場面で、豪快な３ランを放った。２試合連続となる一発はこの日、チーム４発目。１次ラウンド４試合で計１３発目となるアーチに球場は騒然となった。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、ＷＢＣで最初の４試合でのチーム本塁打数では、これまで最高だった２００９年のメキシコ（１２本）を上回る新記録。１大会でのチーム最多本塁打記録にも同年メキシコの１４本に、残り「１」とした。

人気者タティスの一発に満員のファンは大興奮。その熱狂でスタジアム全体が揺れ、一時騒然となる一幕もあった。

ドミニカ共和国は初回にはＪ・ソト外野手の２ランで幸先よく先制。すると、Ｋ・マルテ内野手が、２―１で迎えた３回１死走者なしの場面に左翼ソロ。Ｖ・ゲレロ内野手にも２死から左翼ソロが飛び出し、４―１に。直後には２本の適時打で１点差に迫られていた。

試合前時点では、３戦連続２ケタ得点を奪い、３戦３４得点と攻撃陣が絶好調。打線にはゲレロ（ブルージェイズ）、タティス、マチャド（ともにパドレス）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、Ｊ・ソト（メッツ）らメジャーのスター選手がズラリと並び、準々決勝には昨年のポストシーズン（地区シリーズ）でドジャース・大谷翔平投手（３１）から３打席連続三振を奪った左腕のサンチェス（フィリーズ）の先発が有力視されている。

この試合で勝ったチームが１位突破となり、準々決勝で１３日（日本時間１４日）に韓国と対戦し、負けたチームは１４日（同１５日）に日本と激突する。