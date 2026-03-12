韓国タレントのMCディンドン（本名ホ・ヨンウン）が、オンライン生配信中に女性出演者に暴行を加え、物議を醸している。

11日、芸能界によると、MCディンドンは最近、あるオンライン生配信で共演していた女性配信者（BJ）Aさんの髪をつかむなどの暴行を加えた。

当時、Aさんが過去の飲酒運転事件に言及し、からかうような冗談を言うと、MCディンドンは激怒してAさんに向かっていったとされる。

その後、MCディンドンはしばらく席を外した後に戻り、涙を流しながら視聴者とAさんに謝罪した。

MCディンドンは「1年半の間、仕事が一つもなく、やっと頑張っている姿をお見せしようとしていたのに、その話を聞いた瞬間、私なりにトラウマがあり感情が激しく高ぶった」と話した。

そして「二度と酒を飲んで運転することはしない」と述べた。

これに先立ち、MCディンドンは2022年、ソウル城北区下月谷洞（ソンブクク・ハウォルゴクドン）付近で酒に酔った状態で自身所有のベンツを運転していたところ、通報を受けて出動した警察の飲酒測定を拒否して逃走し、逮捕された。

その後、道路交通法違反（飲酒運転）、特殊公務執行妨害、特殊公務執行妨害致傷などの容疑で拘束起訴され、懲役1年6月、執行猶予2年の判決を言い渡された。

MCディンドンは2007年、SBS9期公募コメディアンとしてデビューし、その後KBS2『不朽の名曲2』『ユ・ヒヨルのスケッチブック』などで前説MCなどとして活動してきた。