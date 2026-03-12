米軍は対イラン軍事攻撃「壮絶な怒り」作戦12日目の11日（現地時間）までにイラン海軍の船舶60隻を含む計5500個以上の標的を打撃したと明らかにした。

米軍の今回の作戦を総括指揮する米中央軍のブラッド・クーパー司令官はこの日、ソーシャルメディアXに載せた動画で「現在まで我々は多様な精密武器体系を活用し、60隻以上の船舶を含む5500個以上のイラン内の標的を打撃した」と述べた。

クーパー司令官はイランの主力戦闘艦ソレイマニ級戦艦を「4隻のうち最後の1隻を除去した」とし「これはイランの1個の戦艦級全体が戦闘から離脱したということ」と説明した。

クーパー司令官はこうした作戦の成果をブリーフィングしながら、イランの港または海軍基地に停泊中だった戦艦の打撃前後の写真を見せたりもした。

また「我々はイランのミサイルとドローンを打撃すると同時に、彼らの防衛産業基盤を攻撃することで体系的に解体している」とし「昨夜、我々の爆撃機部隊は大型弾道ミサイル製造施設を打撃したが、これは今日我々に向かって発射される武器だけを狙ったものではなく、未来の脅威を除去した」と評価した。

さらに今回の作戦に先端人工知能（AI）システムが活用されているとも強調した。クーパー司令官は「機密に分類されていないいくつかの事例で、我々が完全に新しい方式で致命的な効果を達成する方式を強調しようと思う」と述べた。

続いて「このシステムは多量のデータを数秒以内に選び出し、我々の指揮官が敵の対応よりも早く雑音を取り除いてより賢明な決定を下すよう助ける」とし「何にいつ発射するかは人が最終決定するが、先端AI道具は数時間、時には数日かかった過程を数秒に減らす」と話した。