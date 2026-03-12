とき宣・菅田愛貴「小さな秘密」を告白「猛ハマり中です！」 ファンへの思いも熱弁
アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝白ハート）の菅田愛貴が12日、都内で行われた「ヒロインの秘密 by ヒロインメイク」発表会に出席した。
【全身ショット】まるでヒロイン！可愛すぎる笑顔をみせる菅田愛貴
メイクブランド「ヒロインメイク」ニューヒロインに就任した菅田は「本当に中学生の頃から長年愛用。本当にうれしくて、私で大丈夫かなと思う反面、うれしさが止まらず。みなさんにこうして無事にお届けできたことがうれしく思っております」と満面の笑み。
この日の衣装について「スペシャル衣装で、ネックレスの部分にヒロインメイクのロゴあって。私だけのスペシャルな衣装となっています。メイクも、ロングアップマスカラ、塗るとどんどん伸びてくれますし、まつげもパッチリと上がって、テンションも上がります」と声を弾ませた。
イベントに絡めて、自身の「小さな秘密」について「のりとおにぎりに猛ハマり中です（笑）。おにぎりが本当に大好き。パリパリの焼きのりがついているおにぎりが大好きで、今いろんなおにぎり屋さんに通っています！」と熱弁。仕事面でのトークでは「日々活動させていただいている中で、応援してくださっているファンのみなさんへの感謝の気持ちは毎日忘れたくないなと。みなさんからいただいた愛を恩返ししたいなと思っています」と言葉に力を込めていた。
ブランド史上最高のにじみにくさとカールキープ力を誇る『ヒロインメイク ロングUPマスカラ スーパーWP N』。その圧倒的な耐久力を、見て・触れて確かめていただける空間として、ブランドアイコン「エリザベート・姫子」の世界観を再現した。会場内では実際にリニューアルした新マスカラをお試しいただけるタッチアップスペースのほか、エリザベート・姫子の部屋をモチーフに、「涙」や「風」など日常の中でまつ毛に起こる得る過酷なシーンをイメージしたコンテンツが用意されている。
13日から15日まで、ZeroBase表参道で行われる。
