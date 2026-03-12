横浜に初出店した東京の人気ベーカリーも！ 桜木町駅・横浜駅から徒歩10分以内かつ満足度の高いランチ4選

横浜に初出店した東京の人気ベーカリーも！ 桜木町駅・横浜駅から徒歩10分以内かつ満足度の高いランチ4選