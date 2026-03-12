横浜に初出店した東京の人気ベーカリーも！ 桜木町駅・横浜駅から徒歩10分以内かつ満足度の高いランチ4選
◆横浜に初出店した東京の人気ベーカリーも！ 桜木町駅・横浜駅から徒歩10分以内かつ満足度の高いランチ4選
「時間はないけれど、妥協もしたくない！」そんな忙しいランチタイムにもおすすめな、心満たされる駅近ランチをご紹介。横浜初出店のパンビストロや老舗精肉店直営のダイニングまで、編集部が厳選したとっておきのラインナップをお届け。
上／鮭と鶏唐あげの定食1,580円は、魚と肉が両方食べられる人気No.1メニュー 下／店内はカウンター、テーブル、個室など席の種類が豊富
なにげないようで特別な、心ほぐれる定食を
海鮮料理やおばんざいに定評がある関内「呑場 ずずず」の姉妹店がオープン。横浜中央卸売市場で仕入れた魚や、会津の農家から届くお米を使った定食は、副菜もたっぷりで栄養満点。店名に込めた “毎日を少しハレにする定食を” という想いは、1品1品丁寧に手作りする姿勢に表れている。ふっくら焼きあがった魚、出汁の利いた味噌汁…そんな一口ひと口が贅沢に感じる料理をいただこう。
スポットデータ｜ハレ食 ととと・桜木町駅／定食
TEL.045-315-4100
住所／横浜市中区宮川町2-36-2ガーデニア野毛101
営業時間／11:00〜21:00（20:15LO） 木〜15:00
定休日／なし
価格例／鮭と鶏唐あげの定食1,580円
アクセス／桜木町駅より徒歩6分、日ノ出町駅より徒歩2分
上／オーロラソースが味の決め手の尾島バーガーセット1,900円。ポテトはサツマイモまたはジャガイモから選べる 下／テラス席には犬用フックがあり、愛犬連れOK
老舗精肉店の本気が詰まったダイニングへ
創業100年を超える「尾島商店」が、本店の向かいで営むダイニングカフェ。精肉店ならではの肉料理の数々が自慢。黒毛和牛100％のハンバーグは、まずはなにもつけず肉の味を堪能した後、タマネギと醤油をベースにした特製の和風ソースで。バンズから自家製にこだわるジューシーなハンバーガーも、カジュアルにランチを楽しみたい人に好評。ゆったりとした店内では、おひとり様も落ち着いて食事できる。
スポットデータ｜OJIMA DINING・桜木町駅／ダイニングカフェ
TEL.045-308-8808
住所／横浜市中区野毛町3-110-1
営業時間／ランチ11:00〜14:00 カフェ14:00〜17:00 ディナー17:00〜21:30（21:00LO）
定休日／なし
価格例／尾島バーガーセット1,900円、黒毛和牛プレミアムハンバーグセット2,600円
アクセス／桜木町駅より徒歩3分
上／パン4種にスープ・サラダ・ドルチェのうち1品が付いて1,980円のブランチセットは、プラス495円で1品追加できる（写真は2品） 下／パンはテイクアウトでも購入可能
話題店の焼きたてパンで贅沢ブランチタイムを
中目黒・虎ノ門の人気ベーカリーが横浜に初出店。ブランチセットは90分制で、10種類以上の自家製パンが入った木箱から好きな4つを選んでスタート。フランス産最高級バターを使用したクロワッサンや、小麦粉と同量の水分を含んだふわふわ＆もちもちの食パンをはじめ、具材たっぷりのフォカッチャやマフィンなど、どれにするか迷ってしまいそう。ティーフリーで、20分に一度紅茶をサーブしてくれるのも嬉しい。
スポットデータ｜flour+water 横浜・横浜駅／パンビストロ
TEL.045-534-6738
住所／横浜市神奈川区鶴屋町2-12-5トレゾ1F
営業時間／ブランチ9:30〜14:00 ティータイム14:00〜17:00 ディナー17:00〜22:00（21:00LO）
定休日／なし
価格例／ブランチセット（パン4種にスープ・サラダ・ドルチェのうち1品が付いて）1,980円
アクセス／横浜駅より徒歩3分
上／スープ・サラダ・ドリンクが付くたらこバタークリームソース エスプーマリコッタのランチ1,380円 下／店内はアンティークな雰囲気
ふわふわのクリームに目が奪われる新感覚パスタ
横浜駅西口の北幸エリア、彫刻通り沿いのビル3階にあるビストロ。2種類の生クリームとリコッタチーズでふわとろ食感に仕上げた “エスプーマリコッタ” が盛られたパスタは、コクのあるソースと太めのもっちりパスタが濃厚にからむリッチな1皿。きのこクリームリゾットなど、ランチ限定のメニューも。食後のデザートには、店内で焼きあげたベビーカステラをぜひ。異国情緒あふれる空間で、ゆったりとしたランチタイムを。
スポットデータ｜Antique Chic Brooch 横浜店・横浜駅／ビストロ
TEL.050-5448-7485
住所／横浜市西区北幸2-6-5 GEMS横浜3F
営業時間／11:30〜23:00（フード22:00LO、ドリンク22:30LO） 土・日・祝11:00〜
定休日／不定
価格例／デザート付きランチ1,580円〜
アクセス／横浜駅より徒歩8分
◆
◆