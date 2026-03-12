FMヨコハマ『Kiss & Ride』とオズマガジンがコラボ。 3月の火曜日は横浜の“かわいいもの”を語り尽くそう
◆FMヨコハマ『Kiss & Ride』とオズマガジンがコラボ。 3月の火曜日は横浜の“かわいいもの”を語り尽くそう
横浜の人に愛されるラジオ局・FMヨコハマの番組内のコーナーとオズマガジン『横浜の歩き方 2026』特集がタッグを組んで特集内掲載の“かわいいもの”についてお伝えする企画。ドーナツやお菓子からイラスト、雑貨まであらゆるかわいいを『Kiss & Ride』とコラボしてご紹介します。
“かわいい待ったなし！”×オズマガジン『横浜の歩き方2026』
3月12日（木）に発売するオズマガジン『横浜の歩き方2026』特集。
今回誌面、ラジオの両方からFMヨコハマの番組のコーナーとコラボが決定。コラボするのは、月曜日〜木曜日のお昼に放送の番組『Kiss & Ride』。
小林大河さん、シンガーソングライターの関取花さんがDJを務めている火曜日の放送では、毎週“かわいい待ったなし！”というコーナーが展開されています。このコーナーは、「日々のできごと」「雑貨・スイーツ」など、かわいいものをこよなく愛する関取花さんが縦横無尽に語り尽くす人気の時間。3月は毎週、オズマガジン特集内に登場する「横浜のかわいいもの」がテーマです。元町、中華街の愛らしいスイーツをはじめ、どんなアイテムが登場するのでしょうか？ 関取さんと小林さんの“かわいい愛”たっぷりの掛け合いトークもお聞き逃しなく！
Fm yokohama『Kiss & Ride』
好奇心たっぷりのDJたちが横浜ランドマークタワーのスタジオから「今」を届ける生放送の情報番組、略して「キスライ」。番組に届くリスナーからのなにげない「ちょっと聞いてよ」の思いを大切に受け止め、共感し、ともに歩んでいく姿勢が好評。
火曜日はシンガーソングライター関取花さんがDJを担当。毎週14時5分頃から「かわいい待ったなし！」コーナーをOA中。
＝番組・コラボ概要＝
放送日時：毎週月〜水 12:00〜15:00、木 12:00〜14:50放送 radikoでもタイムフリー配信中
担当DJ：月・小林大河＆長友愛莉、火・小林大河＆関取花、水・小林大河、木・小林大河＆有華
■コラボについて
火曜日14:05ごろからスタートの《かわいい待ったなし！》コーナーにて
3/10 ・3/17・3/24 ・3/31の合計4回
〜40周年を迎えたFMヨコハマ〜
日本初の独立系FM局として1985年に開局したFMヨコハマは、2025年12月20日で開局40周年。今でこそ首都圏にはさまざまなFM局があるけれど、当時のFMヨコハマは、エフエム東京、エフエム群馬に続いて首都圏で3番目に生まれたFM局。キー局が制作した番組のネットワーク放送をせず、オリジナルでハイセンスな番組制作を行う独自性が注目され、大きなブームを巻き起こしました。
インターネット配信が開始された現在は、ハマっ子のみならず全国各地のラジオ好きにこよなく愛される放送局。2025年は40周年を記念し、さまざまなプロジェクトが行われ、スペシャルライブも開催。これからも「More Music, Quality Talk」を掲げ、心地よい音楽を中心にさまざまな情報を港町・横浜の地から発信していくとのこと。
◆
◆