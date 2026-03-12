2026年最新！ 横浜の落ち着くカフェ3選。手をかけていれるコーヒーや空間作りにも注目
◆2026年最新！ 横浜の落ち着くカフェ3選。手をかけていれるコーヒーや空間作りにも注目
約1年以内にオープンした横浜で注目のカフェ3店をご紹介。リノベーションした古民家カフェや全国の茶葉を味わる空間などが揃う、心整う時間を過ごせるおしゃれなカフェをぜひ訪れて。
上／クロモジや和紅茶の寒天など季節ごとに具材が変わるあんみつ700円、浅煎りの木霊のほうじ茶800円 下／1杯ずつ淹れるお茶は15種。ほかにもチャイ10種、コーヒー25種と充実
1杯の余韻とともに心整う時間を
“心にこだまする瞬間が生まれる場所に”を掲げるカフェKODAMATheCoffee&TeaHarbor が2026年新たに誕生（3月20日開店予定）。ほうじ茶やチャイ、スペシャルティコーヒーの茶葉や豆の個性を引き出しながら、ひと口目の鮮やかさから、心地よさへと移ろう余韻までを届ける。さらにどら焼きのためのコーヒーや、森のひかりというほうじ茶など情景を映すメニュー名も体験の一部に。1杯とともに、思考をそっとほどく時間を。
スポットデータ｜KODAMA The Coffee & Tea Harbor・桜木町駅／カフェ
TEL.なし
住所／神奈川県横浜市中区吉田町53新吉田町ビル1F
営業時間／11:00?17:00
定休日／月（3/20オープン予定 Instagram:@kodama.coffee.tea.harborで要確認）
価格例／あんみつ700円、浅煎りの木霊のほうじ茶800円
アクセス／桜木町駅より徒歩8分
上／甘み・酸味・苦みのバランスを考えたSOMブレンド700円と、固めの食感に仕上げた昔ながらのかためプリン750円 下／オーナー夫妻自身が手がけた和洋ミックスのインテリア。テーブルの脚にはスピーカーをリサイクル
古民家でジャズが響くおいしい食と音の重なり
素晴らしい音楽をシェアする場をめざした1軒・SOMCOFFEE。切り盛りするのは、DJ経験を経てNYで本場のムードを体感した夫、新宿の老舗ジャズバーが実家の妻。セルフリノベした古民家には、古きよき価値を活かしたインテリアが並び、上質なスピーカーからジャズのレコードが心地よく響く。ブレンドやラテとともに、固めのプリンやグラタンなど喫茶らしい食も充実。おいしい食と音に包まれるひとときが、日常をそっとリセットしてくれる。3月上〜中旬開業予定。
スポットデータ｜SOM COFFEE・戸部駅／古民家カフェ
TEL.なし
住所／神奈川県横浜市西区戸部本町34-6
営業時間／11:00〜16:00（15:00LO）
定休日／不定（3月上〜中旬オープン予定 Instagram@som.coffee_kominka で要確認）
価格例／SOMブレンド700円、昔ながらのかためプリン750円
アクセス／戸部駅より徒歩3分
上／八女の抹茶を使った抹茶ラテ650円、同じ素材を用いた抹茶バスクチーズケーキ1,000円。抹茶ソースをかけて味変を 下／マンションの1室にある隠れ家的立地
全国の茶葉と出会う静かな一服
全国の日本茶が楽しめるカフェバー・横浜茶寮青寂 。店主が産地に足を運び、農家さんと向き合って選び抜いた茶葉を揃える。提供するのは、良質な緑茶やほうじ茶、和紅茶から、伝統本玉露や美作番茶など希少な1杯まで。温度や抽出時間を細やかに調整し、茶葉の個性を丁寧に引き出す。抹茶を使ったスイーツも用意し、甘みとともに味わいの奥行きも楽しめる。ひと口ごとに、茶の世界がゆっくりと広がっていく。
スポットデータ｜横浜茶寮 青寂・菊名駅／日本茶カフェ＆バー
TEL.なし
住所／神奈川県横浜市港北区錦が丘15-20mu terrace-1F
営業時間／11:00〜23:00
定休日／月〜木
価格例／抹茶ラテ650円、抹茶バスクチーズケーキ1,000円
アクセス／菊名駅より徒歩2分
