【第3弾】「お茶」がテーマの短歌10首。共感度抜群の日々にまつわる短歌が集結！ お気に入りの短歌を見つけてみよう
イラスト／そばまる
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「お茶」というテーマで短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から10首をご紹介！
気持ちが明るくなったり、じんわりと共感したり。それぞれの楽しみ方で短歌に気軽に触れよう （雑誌オズマガジン・連載企画）
◆〜心にごほうび。5分で読める短歌10首を一挙ご紹介！〜
お茶を飲む束の間だけはふるさとに帰り娘のわたしに戻る
（投稿者／藍あざみさん）
食べ終えし茶碗にお茶が注がれて実家のテレビの音は大きい
（投稿者／犬の耳さん）
何もかもうまくいかない日の夜にはじめて缶の紅茶を淹れる
（投稿者／ゆか氏さん）
お砂糖は不安を溶かすおまじない眠れぬ夜のカモミールティー （投稿者／白里りこさん）
雨音に急かされながら茶を沸かす
猫がひと鳴き、湯気を揺らした
（投稿者／陽成 雨さん）
もうすでに苦味渋味を身につけて望んでないままお茶なわたしだ
（投稿者／ペリドットさん）
月一の抹茶カフェでのひとときが清めといやしの大切なとき
（投稿者／葵枝燕さん）
立ちのぼる湯気に笑顔のひと息を水面に浮かぶ茶柱ひとつ
（投稿者／秘灯ゆしあさん）
面接で最初にお茶を飲むタイプそういうとこも評価してくれ（投稿者／黒川未々さん）
