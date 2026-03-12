【第2弾】「お茶」がテーマの短歌10首。さまざまな角度からお茶を感じられる、日々の癒しになる短歌を

写真拡大 (全11枚)

◆【第2弾】「お茶」がテーマの短歌10首。さまざまな角度からお茶を感じられる、日々の癒しになる短歌を

イラスト／そばまる
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「お茶」というテーマで短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から10首をご紹介！
気持ちが明るくなったり、じんわりと共感したり。それぞれの楽しみ方で短歌に気軽に触れよう　（雑誌オズマガジン・連載企画）

◆〜心にごほうび。5分で読める短歌10首を一挙ご紹介！〜

冬の雨暖炉の炎ゆらぐカフェ君とほぐれる　温かいお茶
（投稿者／フウリン＊さん）


自販機にお金で買えるあたたかさ求めてしまう手のひらのお茶
（投稿者／natsukoさん）


言葉では通じあえないこの人の笑顔が見たいな抹茶を点てる
（投稿者／杜若あやめさん）


茶柱はいいな　そこらに立つだけで幸運招くと褒められるもの （投稿者／三沢まりのさん）


夕暮れにアールグレイの香りたてモヤモヤさえも包み飲み込む
（投稿者／凪砂 いるさん）


今日こそは
あなたに伝えたいことば
あなたのお茶が
冷めるまでには
（投稿者／えぬぶちさん）


手をとめて休みませんか
少しだけ
こころおさめて
いっぷくどうぞ
（投稿者／緒頭苫法界さん）


本を持ちカフェへ行って茶を頼むなんでもない日すごい贅沢
（投稿者／庭師さん）


ふるさとの茶畑に吹く風がいま僕の背中を確かに押した （投稿者／藍あざみさん）