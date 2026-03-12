新宿プリンスホテルでラベンダーのアフタヌーンティーを開催！ラベンダーのパフェなど美しい色合いと花の要素で初夏を表現
◆新宿プリンスホテルでラベンダーのアフタヌーンティーを開催！ラベンダーのパフェなど美しい色合いと花の要素で初夏を表現
新宿プリンスホテルの「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」にて、花と色彩で初夏を表現した「Lavender Sweet Afternoon Tea」を開催。期間は、2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで。
ラベンダーを中心に、バラやスミレなどの花の要素を取り入れ、淡い紫やブルーを基調とした色彩で初夏の訪れを演出。花や果実が重なり合うようなフローラルな世界観をスイーツとセイボリーで堪能して。
この記事の要約レポート
・新宿プリンスホテル「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」で「Lavender Sweet Afternoon Tea」を開催。期間は2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで
・美しい色合いのウエルカムドリンクとスペシャリテ「ラベンダーティラミスパフェ」は写真映え抜群
・花々に彩られたラベンダー色のスイーツに心ときめく
・鯛のポワレやヴィシソワーズなどセイボリーも本格的
・お店はホテル最上階の25階にあり、地上約90mの高さから景色を一望
紫のグラデーションが映えるドリンク＆スペシャリテ
まずは、ウエルカムドリンク「Lavender Butterfly Pea Tea」で乾杯を。バタフライピーの美しい色彩と、ラベンダーの芳醇な香りが優しく重なり合う、優雅なティータイムの幕開けにぴったりな特別な1杯。
また、アフタヌーンティーの主役として、スペシャリテ「ラベンダーティラミスパフェ」が登場。ふわっとラベンダーが香るマスカルポーネチーズクリームに、甘酸っぱいブルーベリーやひんやりとしたバニラアイスを贅沢に重ねて、ティラミス風に仕上げられている。口の中に広がる至福の味わいはもちろん、写真映えするビジュアルも楽しんで。
花々の香りと果実のみずみずしさが溶け合うスイーツ
スイーツは、色鮮やかな「バラ香るカシスタルト」をはじめ、爽やかな味わいの「スミレジュレ」や、かわいらしい花のモチーフが飾られた「ラベンダークリーム＆ブルベリーマカロン」など、心ときめく品々が勢揃い。香りと味わいの繊細なバランスにこだわり抜いた、パティシエ渾身のラインナップを召し上がれ。
鯛のポワレなど本格的なセイボリーや別皿メニューも
セイボリーには、爽やかな酸味が鯛のうまみを引き立てる「鯛とグレープフルーツのポワレ ブールブランソース」や、食感のコントラストが楽しい「鶏むね肉のインボルティーニ レーズンとクルミのアクセント」、彩り鮮やかな「紫キャベツとスクランブルエッグのトースト」を用意。
さらに、クリーミーな「ヴィシソワーズ」や、芳醇なアールグレーが香るスコーンが別皿で提供されるのでそちらもお楽しみに。
地上25階から新宿の街並みを眺めながら、季節の移ろいを感じるゆったりとした午後のひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル最上階の特別な空間、和をベースにしたコンテンポラリーダイニング
新宿プリンスホテル最上階の「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」。和をコンセプトにした落ち着いた空間で味わえるのは、日本中の食材や調味料を使った今までにない新しい和食。地上約90mの高さから広がる東京の景色とともに、特別な時間を。
新宿プリンスホテルの「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」にて、花と色彩で初夏を表現した「Lavender Sweet Afternoon Tea」を開催。期間は、2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで。
ラベンダーを中心に、バラやスミレなどの花の要素を取り入れ、淡い紫やブルーを基調とした色彩で初夏の訪れを演出。花や果実が重なり合うようなフローラルな世界観をスイーツとセイボリーで堪能して。
・新宿プリンスホテル「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」で「Lavender Sweet Afternoon Tea」を開催。期間は2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで
・美しい色合いのウエルカムドリンクとスペシャリテ「ラベンダーティラミスパフェ」は写真映え抜群
・花々に彩られたラベンダー色のスイーツに心ときめく
・鯛のポワレやヴィシソワーズなどセイボリーも本格的
・お店はホテル最上階の25階にあり、地上約90mの高さから景色を一望
紫のグラデーションが映えるドリンク＆スペシャリテ
まずは、ウエルカムドリンク「Lavender Butterfly Pea Tea」で乾杯を。バタフライピーの美しい色彩と、ラベンダーの芳醇な香りが優しく重なり合う、優雅なティータイムの幕開けにぴったりな特別な1杯。
また、アフタヌーンティーの主役として、スペシャリテ「ラベンダーティラミスパフェ」が登場。ふわっとラベンダーが香るマスカルポーネチーズクリームに、甘酸っぱいブルーベリーやひんやりとしたバニラアイスを贅沢に重ねて、ティラミス風に仕上げられている。口の中に広がる至福の味わいはもちろん、写真映えするビジュアルも楽しんで。
花々の香りと果実のみずみずしさが溶け合うスイーツ
スイーツは、色鮮やかな「バラ香るカシスタルト」をはじめ、爽やかな味わいの「スミレジュレ」や、かわいらしい花のモチーフが飾られた「ラベンダークリーム＆ブルベリーマカロン」など、心ときめく品々が勢揃い。香りと味わいの繊細なバランスにこだわり抜いた、パティシエ渾身のラインナップを召し上がれ。
鯛のポワレなど本格的なセイボリーや別皿メニューも
セイボリーには、爽やかな酸味が鯛のうまみを引き立てる「鯛とグレープフルーツのポワレ ブールブランソース」や、食感のコントラストが楽しい「鶏むね肉のインボルティーニ レーズンとクルミのアクセント」、彩り鮮やかな「紫キャベツとスクランブルエッグのトースト」を用意。
さらに、クリーミーな「ヴィシソワーズ」や、芳醇なアールグレーが香るスコーンが別皿で提供されるのでそちらもお楽しみに。
地上25階から新宿の街並みを眺めながら、季節の移ろいを感じるゆったりとした午後のひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル最上階の特別な空間、和をベースにしたコンテンポラリーダイニング
新宿プリンスホテル最上階の「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」。和をコンセプトにした落ち着いた空間で味わえるのは、日本中の食材や調味料を使った今までにない新しい和食。地上約90mの高さから広がる東京の景色とともに、特別な時間を。