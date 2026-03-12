【日本橋】話題のサワードウピザ店や200年を迎えた和紙舗を巡る、東京・日本橋さんぽ
◆【日本橋】話題のサワードウピザ店や200年を迎えた和紙舗を巡る、東京・日本橋さんぽ
飲食店の新店や、周年を迎えた老舗で盛り上がる東京・日本橋。なかでもランチからディナータイムまでを楽しめる編集部おすすめの3軒をご紹介。街歩きを楽しみながら巡ってみて。
◆【Pizza Tane】
サワードウで作る新しいピザのかたち
「SOIL Nihonbashi Hotel」1階に構えるサワードウピザ屋さん。自慢の生地はご近所の「Parklet Bakery」から種分けしてもらった酵母をもとに育てた、お店の自家製酵母種。高い加水率で仕込み焼きあげることでもちもち感に加え、かむほどにほのかな酸味が香る。合わせるのはたっぷりの旬野菜。素材が持つ甘さが生地の酸味と重なり、軽やかながら奥行きのある味わいに。サワードウで焼くという選択が、ピザの楽しみ方を更新している。
店舗データ｜Pizza Tane（ピザ タネ）
TEL.03-6231-0945
住所／東京都中央区日本橋人形町3-2-4 SOIL Nihonbashi Hotel-1F
営業時間／11:30〜15:00（14:30LO） 18:00〜22:00（21:00LO）
定休日／なし
メニュー例／サラダとドリンクとデザートが付いたランチセット。メインは定番のトマト2,100円
アクセス／人形町駅より徒歩4分、三越前駅より徒歩9分
◆【榛原】
200年受け継ぐ千代紙の美を今の暮らしへ手渡す
1806（文化3）年創業の和紙舗「榛原」。代名詞といえる千代紙は、色鮮やかな文様による繰り返しの美しさで長く親しまれてきた。その意匠は便箋や金封、箱や小物へと展開され、贈り物や日用品として暮らしに息づく。形を変えながらも、文様はそのままに、伝統の美を後世に紡いでいる。紙ならではの手触りと存在感を、デジタル時代の今こそ改めて大切にしたい。
店舗データ｜榛原（ハイバラ）
TEL.03-3272-3801
住所／東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー
営業時間／10:00〜18:30 土・日〜17:30
定休日／祝
アクセス／日本橋駅よりすぐ
◆【DRAGON BORRACHO】
クラフトビールで交わる中華とメキシカン
中華とメキシカンを掛け合わせた料理で個性を放つタップバー。いただけるのは兜町で自家醸造したクラフトビール。常時10種のスタイルを用意し、いずれも料理を引き立てる軽やかさと飲みやすさを軸に設計している。系列店「TaiKouRou」の人気メニューのジャンボ餃子や、ローストポークバックリブなど個性豊かなフードと楽しみながら、ビールの味わいを飲み比べてみて。
店舗データ｜DRAGON BORRACHO（ドラゴン ボラーチョ）
TEL.03-6262-0247
住所／東京都中央区八重洲1-5-21
営業時間／16:00?23:00
定休日／土・日
メニュー例／ニンニク不使用のジャンボ餃子450円（2個）、八角香るローストポークバックリブ1,600円、焙煎モルトを使用したBLACK MAMBA900円（ハーフ）、青々とした柑橘のHENRY1,200円（パイント）
アクセス／日本橋駅または東京駅より徒歩3分
◆
飲食店の新店や、周年を迎えた老舗で盛り上がる東京・日本橋。なかでもランチからディナータイムまでを楽しめる編集部おすすめの3軒をご紹介。街歩きを楽しみながら巡ってみて。
◆【Pizza Tane】
サワードウで作る新しいピザのかたち
「SOIL Nihonbashi Hotel」1階に構えるサワードウピザ屋さん。自慢の生地はご近所の「Parklet Bakery」から種分けしてもらった酵母をもとに育てた、お店の自家製酵母種。高い加水率で仕込み焼きあげることでもちもち感に加え、かむほどにほのかな酸味が香る。合わせるのはたっぷりの旬野菜。素材が持つ甘さが生地の酸味と重なり、軽やかながら奥行きのある味わいに。サワードウで焼くという選択が、ピザの楽しみ方を更新している。
店舗データ｜Pizza Tane（ピザ タネ）
住所／東京都中央区日本橋人形町3-2-4 SOIL Nihonbashi Hotel-1F
営業時間／11:30〜15:00（14:30LO） 18:00〜22:00（21:00LO）
定休日／なし
メニュー例／サラダとドリンクとデザートが付いたランチセット。メインは定番のトマト2,100円
アクセス／人形町駅より徒歩4分、三越前駅より徒歩9分
◆【榛原】
200年受け継ぐ千代紙の美を今の暮らしへ手渡す
1806（文化3）年創業の和紙舗「榛原」。代名詞といえる千代紙は、色鮮やかな文様による繰り返しの美しさで長く親しまれてきた。その意匠は便箋や金封、箱や小物へと展開され、贈り物や日用品として暮らしに息づく。形を変えながらも、文様はそのままに、伝統の美を後世に紡いでいる。紙ならではの手触りと存在感を、デジタル時代の今こそ改めて大切にしたい。
店舗データ｜榛原（ハイバラ）
TEL.03-3272-3801
住所／東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー
営業時間／10:00〜18:30 土・日〜17:30
定休日／祝
アクセス／日本橋駅よりすぐ
◆【DRAGON BORRACHO】
クラフトビールで交わる中華とメキシカン
中華とメキシカンを掛け合わせた料理で個性を放つタップバー。いただけるのは兜町で自家醸造したクラフトビール。常時10種のスタイルを用意し、いずれも料理を引き立てる軽やかさと飲みやすさを軸に設計している。系列店「TaiKouRou」の人気メニューのジャンボ餃子や、ローストポークバックリブなど個性豊かなフードと楽しみながら、ビールの味わいを飲み比べてみて。
店舗データ｜DRAGON BORRACHO（ドラゴン ボラーチョ）
TEL.03-6262-0247
住所／東京都中央区八重洲1-5-21
営業時間／16:00?23:00
定休日／土・日
メニュー例／ニンニク不使用のジャンボ餃子450円（2個）、八角香るローストポークバックリブ1,600円、焙煎モルトを使用したBLACK MAMBA900円（ハーフ）、青々とした柑橘のHENRY1,200円（パイント）
アクセス／日本橋駅または東京駅より徒歩3分
◆