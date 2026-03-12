【第1弾】「おでかけ」がテーマの短歌6首。おでかけしたくなる季節・春は気分が高まる短歌を楽しもう
◆【第1弾】「おでかけ」がテーマの短歌6首。おでかけしたくなる季節・春は気分が高まる短歌を楽しもう
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「おでかけ」をテーマに短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から6首をご紹介！ 毎日がんばるあなたに心に響く短歌が見つかるかも！
◆〜あなたを助けてくれるかもしれないみんなの6首を一挙ご紹介！〜
虹の根にたどり着こうと自転車を全速力で漕いだあの日よ（投稿者／くじらっちさん）
かかえてたひざをのばしたいきおいで水平線と交わる土曜（投稿者／アヲカギさん）
寒空に乱れるカール手櫛して
ふわつく心はねるオレンジ（投稿者／??さん）
おでかけの支度に二時間かけていた頃の口紅まだ持っている（投稿者／ハウルの動く黒子さん）
おでかけは
菫《すみれ》の刺繍のバッグもち
吉祥寺まで 春の買い出し（投稿者／フウリン＊さん）
あのときさ、知らない街で迷ったね不思議じゃないけどアリスだったね （投稿者／北狐さん）
短歌アプリ「57577」とは？
スマホでの短歌の推敲のしやすさにこだわった短歌のSNSアプリ。縦書きでフォントや色をカスタマイズすることができ、自分流に短歌を表現することができる。月間利用ユーザーは8000人。月間投稿数30000首以上を誇る国内トップクラスの短歌コミュニティ
◆ヘルプミーな気持ちを短歌で表現してみよう。オズマガジンで絶賛投稿募集中！
オズマガジン巻末連載「小さな幸せ倶楽部」内では、日々がんばる人たちへ届ける、詠めばすっきり読めばはっとする短歌企画「ヘルプミー57577」を連載中。本企画では、日ごろのモヤモヤや悩み、心の叫びを31文字の短歌にして消化してもらうきっかけや、誰かの1首にちょっと心が救われたりする出会いを提供しています。
31文字に思いを込められる短歌に、あなたの“ヘルプミー”な気持ちをつづってみて。投稿は、短歌アプリ「57577」とオズマガジン編集部公式Instagramから。あなたの1首が誌面・WEB・Instagramへ掲載されるかも！
【ヘルプミー57577を楽しむときの心得】
1.とにかくあなたの言葉で気楽に
2.人気の6首を読んで1首詠もう
3.ルールは「5・7・5・7・7」だけ
