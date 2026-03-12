「昨日のキンスキーよりもひどいかも」「試合を台無しにした」大一番で痛恨ミスのチェルシーGKを現地ファンが非難「腹が立った」【CL】
チェルシーは現地３月11日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、パリ・サンジェルマンと敵地で対戦。２−５で大敗を喫した。
この大一番で大きなミスを犯してしまったのが、GKのフィリップ・ヨルゲンセンだ。
２−２で迎えた74分、ペナルティエリア内から味方にパスを繋ごうとしたものの、目の前にいたブラッドレー・バルコラにボールをカットされてしまい、その流れで勝ち越し点を許したのだ。
英紙『THE Sun』は、「チェルシーのゴールキーパー、フィリップ・ヨルゲンセンがパリSG戦で大惨事、エンソ・フェルナンデスは激怒して、怒鳴り散らす」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「ヨルゲンセンは左右どちらにも選択肢があったにもかかわらず、中央への危険なパスを選択し、ボールはブラッドレー・バルコラにカットされてしまった。その直後、ヴィティーニャがヨルゲンセンの頭上を越えるループシュートを決め、パリSGは３−２とリードした。カメラは、フェルナンデスがヨルゲンセンに怒鳴り、腕を振り回して、さらには彼にボールを投げつける様子を捉えていた」
前日には、同じくCLのラウンド16でトッテナムのGKアントニーン・キンスキーが、アトレティコ・マドリー相手に失点直結のミスを連発して話題となっていた。
記事は「SNSはヨルゲンセンを非難する投稿で溢れ、彼の失態は火曜夜のアトレティコ・マドリー戦でトッテナムのアントニーン・キンスキーが犯した失敗よりも酷いとの意見も」と綴り、インターネット上で「昨日のキンスキーよりもひどいかもしれない」「エンソがヨルゲンセンに激怒している！ 彼が我々の試合を台無しにした」「俺も腹が立ったよ」といった声が上がっていたと紹介した。
ヨルゲンセンにとっては苦い一夜になっただろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チェルシーGKが大一番で痛恨のパスミス→決勝点を献上
この大一番で大きなミスを犯してしまったのが、GKのフィリップ・ヨルゲンセンだ。
２−２で迎えた74分、ペナルティエリア内から味方にパスを繋ごうとしたものの、目の前にいたブラッドレー・バルコラにボールをカットされてしまい、その流れで勝ち越し点を許したのだ。
「ヨルゲンセンは左右どちらにも選択肢があったにもかかわらず、中央への危険なパスを選択し、ボールはブラッドレー・バルコラにカットされてしまった。その直後、ヴィティーニャがヨルゲンセンの頭上を越えるループシュートを決め、パリSGは３−２とリードした。カメラは、フェルナンデスがヨルゲンセンに怒鳴り、腕を振り回して、さらには彼にボールを投げつける様子を捉えていた」
前日には、同じくCLのラウンド16でトッテナムのGKアントニーン・キンスキーが、アトレティコ・マドリー相手に失点直結のミスを連発して話題となっていた。
記事は「SNSはヨルゲンセンを非難する投稿で溢れ、彼の失態は火曜夜のアトレティコ・マドリー戦でトッテナムのアントニーン・キンスキーが犯した失敗よりも酷いとの意見も」と綴り、インターネット上で「昨日のキンスキーよりもひどいかもしれない」「エンソがヨルゲンセンに激怒している！ 彼が我々の試合を台無しにした」「俺も腹が立ったよ」といった声が上がっていたと紹介した。
ヨルゲンセンにとっては苦い一夜になっただろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チェルシーGKが大一番で痛恨のパスミス→決勝点を献上