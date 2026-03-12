「また決めてる！」「イングランド戦選ばれてくれ」絶好調の29歳日本人が２戦連発！ランパード監督が率いるチームは英２部首位独走
プレミアリーグ昇格に向けて首位を独走するチームで、日本人アタッカーが絶好調だ。
現地３月11日に開催されたイングランド２部リーグ第37節で、フランク・ランパード監督が率い、坂元達裕を擁するコベントリーは、プレストンとホームで対戦。３−０で快勝し、６連勝を果たした。
４日前の前節で４か月ぶりに得点した坂元が、再びゴールを奪ってみせた。０−０で迎えた17分だった。29歳のレフティはゴール前でセカンドボールを回収し、得意の左足を一閃。すると、相手DFに当たってコースが変わり、GKは逆を突かれる格好となり、ゴールに吸い込まれた。
２戦連発で今季の得点数は６に。SNS上には「わっ！また決めてる！」「今年こそプレミアへ」「良いチームと監督に出会えた」「３月に久保招集しないならイギリス内の試合だし招集あるぞ」「ウェンブリーのイングランド戦選ばれてくれ」といった声が並んでいる。
昨季はプレーオフの準決勝でサンダーランドに競り負け、惜しくも昇格を逃した。現在２位のミドルズブラに勝点８差をつけているコベントリーは、世界最高峰の舞台へ辿り着けるか。また、活躍を続ける坂元の日本代表復帰にも期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶好調！坂元が２戦連発で今季６点目
