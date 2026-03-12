【横浜・妙蓮寺】駅前に新しいお店がぞくぞく！ 最注目のローカルエリアさんぽ
◆【横浜・妙蓮寺】駅前に新しいお店がぞくぞく！ 最注目のローカルエリアさんぽ
東急東横線の駅のひとつ、妙蓮寺。下町情緒あふれる落ち着いたこの街に、ここ数年グルメやアパレルの新店が増加中。なかでも編集部がいま注目する3軒をご紹介。本格的な味わいやこだわりぬいたデザインに触れる、妙蓮寺のお店巡りに出かけよう。
定番のトートバッグはもちろん、洋服もたくさん。やさしい印象の刺繍が素敵。お花ベビースタイ2750円などベビーアイテムも
下町情緒あふれる街に待望の直営店が誕生
特注の生地作りや手刺繍などクラフトマンシップが詰まった服作りの中にも、ユーモアや遊び心があふれる。2013年にローンチし、オンラインやポップアップを中心に展開してきたアパレルブランドpot and tea。10年以上続くそんな人気ブランドが、東横線でも指折りのローカルな街・妙蓮寺の駅前に直営店をオープン！
「長く愛用してもらうために、まずは着心地と素材のよさを大切に。あとは流行を追いすぎないデザインが、回り回ってど真ん中になることもありますよね」と話してくれたデザイナーの松井翠さん。昭和っぽい懐かしさも感じるデザインの洋服たちは、下町情緒が息づく街の空気にもなじんでいて、ずっとこの場所にあった気がするほど溶け込んでいる。
スポットデータ｜pot and tea（ポット アンド ティー）妙蓮寺／アパレルショップ
TEL.050-8889-5673
住所／神奈川県横浜市港北区菊名1-3-7
営業時間／13:00〜17:00
定休日／不定
アクセス／妙蓮寺駅よりすぐ
週替わりランチ1500円。取材時は、鶏モモのコンフィや柚子大根、手作りがんもどきなど
やさしい味を求めて路地裏の小さな食堂へ
関内を中心にケータリングやイベント出店で活動を続けてきた小林洋子さんがオープンした食堂。「まずはおいしいこと。あとは身体への負担が少ないことを大切にしています」と小林さん。大倉山などで採れる無農薬野菜と丁寧に炊く玄米が中心の定食は、手間暇かけつつボリューム満点ながら食後は軽やか。その満足感に小林さんのやさしさを感じる。
スポットデータ｜はすのは食堂（ハスノハショクドウ）妙蓮寺／カフェ
TEL.なし
住所／神奈川県横浜市港北区菊名1-3-7
営業時間／12:00?14:30（14:00LO）16:30?20:00（19:30LO）※木は惣菜販売のみ16:00?19:00
定休日／日?水
アクセス／妙蓮寺駅よりすぐ
左／名物の牛ホホ肉の赤ワイン煮3800円、グラスワイン1000円? 右／木のぬくもり感じる気取らない空間も◎
商店街の一角で気軽に本格フレンチを
フランスやスイスで20年以上研鑽を積んだ芦田麻美さんが地元妙蓮寺に凱旋し、レストランをオープン。「居酒屋のように気軽に使ってもらえたら」と、注文はアラカルトでOK。「横浜市中央卸売市場」で仕入れる新鮮な魚介や旬の野菜で作る本場仕込みの料理をアテに、ナチュラルワインを傾ける。そんなカジュアルフレンチを訪れてみて。
スポットデータ｜Chez Mamie（シェ マミー）妙蓮寺／フレンチ
TEL.045-642-5917
住所／神奈川県横浜市港北区菊名1-4-6
営業時間／17:00?22:00（21:30LO）
定休日／水・第3木
アクセス／妙蓮寺駅よりすぐ
