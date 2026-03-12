劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（4月10日公開）の公開を記念して、「推しが飛び出す！1万円貯金箱」が登場。

3月12日発売の「女性セブン」11号に、オリジナル付録として付いてきます。

「推しが飛び出す！1万円貯金箱」は、500円玉が20枚入るサイズで、合計1万円を貯められる仕様です。

500円玉を入れると、「20」ポーズをしたコナンと蘭が飛び出す仕掛けになっており、貯金の時間をちょっと楽しくしてくれそうです。

正面には、劇場版のメインキャラクターであるコナンと萩原千速の2ショットイラストをデザイン。裏面には工藤新一や世良真純なども描かれており、作品ファンにはうれしい仕上がりとなっています。

「女性セブン」11号は、特別価格550円（税込）で3月12日発売。なお、地域によって発売日が異なります。発行は小学館です。

（c）青山剛昌／小学館

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031209.html