大阪・梅田の路上に地下から鋼鉄管が十数メートル突き出した問題で、きょうも周辺では、交通規制と渋滞が続いています。

【写真を見る】【梅田・鋼鉄管突き出し】新御堂筋の交通規制と周辺の渋滞続く 近畿地整は迂回ルート発表（長柄・十三）

日本道路交通情報センターによりますと、午前９時半現在、国道４２３号（新御堂筋）北行きは、大阪市北区西天満から曽根崎東、さらに鶴野町北まで進入禁止となっています。

国道４２３号（新御堂筋）南行きは、大阪市北区豊崎４から曽根崎東、さらに西天満まで進入禁止となっています。

この影響で、新大阪から大阪市内方面に向かう新御堂筋は、豊崎２付近で約１キロの渋滞となっています。

規制されている区間は、高架の上、高架の下の道路とも、車が走っていない状態が続き、周辺の小さな道路では普段見られないほどの渋滞が起きています。

こうしたことから国土交通省近畿運輸局はきのう、周辺道路の交通状況を把握し、道路利用者に適切な交通案内や情報提供を行うため有識者や行政などを交えて検討会を行いました。

会では、流入抑制や迂回案内をすることや、規制路に並行する道路の渋滞情報の収集、交通規制が長期化する場合への対応の検討、などを確認したということです。

う回ルートとして、新御堂筋の江坂から東西に分かれて、長柄橋・天八から市内中心部に入るルートや、国道１７６号、十三から入るルートが示されています。