¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ê¥¤¥ó¤Ë¾×·â¤À¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤ËÌ¾Êªµ¼Ô¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎàÍÜÀ®½êá¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌ¤Íè¤Î£Í£Ì£Â¥¹¥¿¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡áÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡áÆ±¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡áÆ±¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¤¬ÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë£³¿Í¤È¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÆüËÜµå³¦¤Î²«¶â»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£º´¡¹ÌÚµé¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡áÃæÆü¡Ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï£²£°ºÐ¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¥È¥é¥¦¥È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â¥Á¥§¥³Àï¤Ç£´²ó£²¡¿£³¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç»ë»¡¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤¬¹â¶¶¤Î¾ÍèÁü¤ò¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î£³ÈÖ¼ê¤«£´ÈÖ¼ê¥¯¥é¥¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£µåÂ®¤ÏºÇÂ®£¹£¶¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¶¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¤¬¡ÖÂ®µå¤ÎÆ°¤¤ÏË³¤·¤¯¡¢À©µå¤âà¤Þ¤¢¤Þ¤¢á¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬Â¾¤ÎÊÑ²½µå¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤Î£³¡¢£´ÈÖ¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£º¸ÏÓ¤ÎµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£´¡á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê£²£³¡áÃæÆü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¿É¸ý¤À¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤âº£¥ª¥Õ¡¢£²ÅÙ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Ç»°´§²¦·Ð¸³¼Ô¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º´Æ£µ±ÌÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡áºå¿À¡Ë¤â¡Öºòµ¨£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä°ìÊý¤Ç£±£¶£³»°¿¶¤ÈÁÆ¤µ¤¬»Ä¤ëÂÇ·â¤¬¥Í¥Ã¥¯¡×¤È¡¢º£°ì¤Ä¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹â¶¶¤äº´Æ£¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¾Íè¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤â¡ÖÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢»³ËÜ¤Ï°ã¤¦¡£¤³¤³¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¤À¡×¤È¡¢£³¿Í¤¬ÊÌ³Ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£