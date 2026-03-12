ミュージカル『メリー・ポピンズ』が2026年3月より東京・東急シアターオーブ、5月より大阪・梅田芸術劇場メインホールにて再演される。

前回公演から続投となる笹本玲奈は、この4年間での経験を経て再びメリー役に向き合う。彼女が目指す"深化"とは何か。再演への思いとメリーという役の奥行きについて語ってもらった。

――ミュージカル『メリー・ポピンズ』2026年公演への出演が決まったとき、率直にどのようなお気持ちでしたか？

「前回、最高のステージをお届けできたと一つの悔いも残らず千秋楽を迎えましたが、この4年間で出会った作品や役を通して、またメリーを演じられる日が来たら、あそこはこうしたいなと思うことが多くなりました。再演が決まり、少しずつ増えた発見を生かしてまた挑戦できることがとても嬉しかったです」

――数ある作品の中で、あらためてこの『メリー・ポピンズ』という作品に惹かれた理由を教えてください

「音楽、脚本、振り付けがとても華やかで、舞台装置や衣装に至るまで細部にわたり計算して作られているところ。どんな人間にも心を揺さぶられるシーンやセリフの数々にあふれているところです」

――メリー・ポピンズは象徴的でありながら奥行きのある役だと思いますが、演じる上でご自身が特に大切にしている解釈やアプローチは何でしょうか？

「人との独特な距離感や、非人間的な姿の中にとても温かい心を持っているところです。彼女の言葉選びや言い回しも難解で、時に冷たく感じられるけれど、その中に深みと重みがあるので、大切な言葉たちが流れていかないように伝えたいです。そしてメリーらしい立ち姿がとても重要なので、姿勢や足元、手先に至るまでしっかり意識したいと思っています」

――続投という立場で臨む今回の公演において、前回以上に意識している"深化"のポイントはどこでしょうか

「厳しさと温かさのバランスです。また一緒に舞台に立つすべてのキャラクターに対して、言葉がしっかり胸に届くように、心を動かせるようにさらに深めていきたいです」

――これまで演じてきたさまざまな役柄と比べたとき、メリー・ポピンズという存在ならではの難しさ、あるいは魅力をどう感じていますか？

「ディズニー作品ですし、立ち姿にとても細かな決まりがある役なので、まずは皆さまがイメージするメリー・ポピンズからはみ出さないということが難しさの一つです」

――原作(映画・舞台など)に触れてきたご経験があれば、その印象と、今回の舞台版ならではだと感じている魅力について教えてください

「原作や映画、それぞれのメリーに触れてきましたが、どれも違った魅力があって、演じる人によって個性を生かせる役でもあると感じています。舞台版は、今回メリーが3人いるので、それぞれ全く違う印象になるねと言われています」

――濱田めぐみさん(2018・2022年公演から続投)、朝夏まなとさん(2026年公演から初参加)とトリプルキャストで同じ役を演じることについて、どのように受け止めていますか。また、お二人の存在から刺激を受けることはありますか？

「私自身はむしろ複数キャストで舞台に出演することの方が多いのですが、今回もお二人から学ぶことがとても多く、稽古を見学できる時間も多いので客観的に作品に向き合うことができています。めぐさん(濱田めぐみ)の体に染み込んだメリーも、まあちゃん(朝夏まなと)の立ち姿の美しさも、すべてが刺激になります」

――「それぞれのメリー・ポピンズらしさ」が観客に伝わるとすれば、ご自身ではどのような魅力が表れると思いますか？

「まだ探り探りなので、自分では正直よく分かりませんが、彼女に深く共感することがたくさんあるので、自分の言葉かメリーの言葉か分からなくなるくらい、セリフが自然と口にできる気がします。そして子どもの頃から踊ることが大好きだったので、作品の音楽がかかるとメリーとして体が勝手に反応してしまい、メリーの要素は少なからず自分の中にあると思っています」

――メリー・ポピンズを演じる上で、特に重視している演技要素(歌唱・ダンス・佇まい・物語の伝え方など)があれば教えてください

「すべてがプラクティカル・パーフェクトであること。なかなか難しい課題ですが、努力あるのみです」

――初めてこの作品をご覧になる方へ、ぜひ注目してほしいポイントと、観劇を楽しみにしている方へのメッセージをお願いします

「今回新しいキャストも加わり、前回から細かな変更や新しい演出が加わっています。観たことがある方にとっても新鮮で見どころ満載になっていると思います。これぞミュージカルらしいミュージカルなので、劇場にあまり来たことがないミュージカル初心者の方もぜひ肩の力を抜いて来ていただけたら嬉しいです」

文＝HOMINIS編集部

ヘアメイク＝真知子(エムドルフィン)

ミュージカル「メリーポピンズ」公式サイト

公演情報

ミュージカル「メリー・ポピンズ」

プレビュー公演：2026年3月21日(土)〜27日(金) 東急シアターオーブ

東京公演：2026年3月28日(土)〜5月9日(土) 東急シアターオーブ

大阪公演：2026年5月21日(木)〜6月6日(土) 梅田芸術劇場 メインホール

