「KCON JAPAN 2026」、GAN（岩田剛典）＆『ボイプラ2』出身者がスペシャルパフォーマーとして参加決定！

「KCON JAPAN 2026」のスペシャルパフォーマーと、X STAGEで行われグローバルアーティストの登竜門となるコンテンツ「SHOWCASE」のラインナップが新たに発表された。

「KCON JAPAN 2026」は、5月8日〜10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される。

今年の「KCON JAPAN 2026」は、グローバルファンの声を反映した参加型コンテンツと多彩なステージを通じ、より進化した「K-エクスペリエンス」を届ける予定だ。

今回、スペシャルパフォーマーとしてGAN（岩田剛典）とCHUEI LI YU & KANG WOO JINの出演が追加発表された。

GAN（岩田剛典）は「三代目 J SOUL BROTHERS」のメンバーであり、ソロアーティストとしても俳優としても多方面で活躍するマルチアーティスト。さらに、世界最高レベルで盛り上がったグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』出身のCHUEI LI YU & KANG WOO JINもラインナップに名を連ね、特別なステージを披露する予定だ。

また、「KCON」は昨年、新しいグローバルアーティストの登竜門にとどまらず、多彩なジャンルのアーティストの魅力を楽しめる「X STAGE」を新たに追加した。

「KCON JAPAN 2026」のX STAGEで繰り広げられる「SHOWCASE」ラインナップには、AxMxP、Baby DONT Cry、CHOI YU REE、Keyveatz、KEYVITUP、RESCENEなど様々なジャンルで活躍するアーティストが新たに名を連ねる。

なお、KCONは2012年アメリカのアーバインをはじめ世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー, Kフード, Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達する。

デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなりグローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。