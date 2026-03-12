２月２５日、ハルビンのスポーツ用品メーカー哈爾浜乾卯雪竜体育用品が製造したウインタースポーツ用品。（ハルビン＝新華社記者／徐凱鑫）

【新華社ハルビン3月12日】中国最北の省、黒竜江省では、重厚な工業基盤と科学技術イノベーション力を生かし、氷雪装備製造業の高度化とスマート化を加速させ、「冷たい資源」を「熱い経済」へ転換させつつある。

今年の春節（旧正月）連休（15〜23日）期間中、黒竜江省の亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートの来場者数は前年同期比4.3％増の延べ20万4900人に上った。ウインタースポーツ人気が持続的に高まる中、氷雪関連の装備産業に一層の成長の余地が生まれている。

ハルビン氷雪スポーツ装備製造産業パークにあるスポーツ用品メーカー、哈爾浜乾卯雪竜体育用品では、生産ラインが忙しなく稼働している。李智博（り・ちはく）総経理は「一般用と競技用の二つの分野に注力している。競技用スキー板はコア特許技術を持ち、航空宇宙クラスの複合材料を使用することで、軽さと耐久性を兼ね備えている」と紹介。同社の主導で開発したフリースタイルスキー・エアリアル競技用スキー板はミラノ冬季五輪にも登場し、選手の大会前トレーニングに使用されたと語った。

競技大会開催による製品需要の拡大も見られる。2025〜26年のウインターシーズンに同省のウインタースポーツスーパーリーグが人気を集めたことで、同省七台河市のスポーツ用品メーカー、七台河百凝盾運動装備科技の受注も増加した。

技術革新は氷雪文化観光の発展にも力を与えている。65日間の営業で延べ306万人が来場したテーマパーク「ハルビン氷雪大世界」では、2月6日にハルビン工業大学などが共同開発した大型氷像自動建造装置がテスト稼働し、ミリ単位の精度で氷塊の運搬や積み上げを行った。次回の「氷雪大世界」の設営作業で、同装置の活用が見込まれている。

波司登（哈爾浜）智能製造でダウンジャケットを生産する従業員。（２０２５年１２月１０日撮影、ハルビン＝新華社記者／徐凱鑫）

ブランドと都市IP（知的財産）の連携も、氷雪産業に新たな活力を注いでいる。江蘇省常熟市のアパレルメーカー、波司登（ボストン）傘下の波司登（哈爾浜）智能製造では、スマート化された生産ラインによりダウンジャケットの生産サイクルが短縮され、今年に入ってからすでに衣料品約2万5千着を加工した。波司登の創業者、高徳康（こう・とくこう）氏は、次のステップとしてスマート工場を足がかりに、研究開発・設計や生産、ブランドプロモーションなどの分野で黒竜江省との協力を深めていく考えを示した。

黒竜江省の氷雪装備は海外市場の開拓も着実に進めている。同江市の同江赫哲遠鵬科技では海外顧客のニーズに合わせた雪上三輪車を開発している。同社の技術担当者、羅成華（ら・せいか）さんは「海外顧客の要望に応じて製品をカスタマイズしている。雪深い場所で走行できるだけでなく、地形に応じてそりとタイヤのモードを切り替えることもできる」と紹介した。

今年1月には黒竜江省氷雪機械装備産業協会が設立された。47社が結束して、資源の統合や基幹技術のブレークスルーを目指すとともに、「メード・イン・黒竜江」の製品をより広い市場へと押し広げていく。（記者/劉赫垚、徐凱鑫）