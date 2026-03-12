昨オフから野手に転向した阪神・西純矢外野手が、１０日のオープン戦・西武戦（甲子園）で途中出場し、同点の八回に勝ち越し適時打を放った。西純と縁がある広島、阪神ＯＢの安仁屋宗八氏は「バットを振ることを忘れるな」とエールを送った。

２０１８年夏の甲子園では１００回大会を記念し、レジェンド始球式が行われた。８月１５日の終戦の日に登場したのが沖縄出身の安仁屋氏だった。「終戦の日に始球式をさせてもらえることは、幸せの１ページ。一生の思い出です」と振り返る。同氏は当時、創志学園の２年生エースだった西純と聖地のマウンドを幸せな時間を共有した。

安仁屋氏の投球を見つめていた西純は、１９年度ドラフト１位で阪神に入団。順調に成長していたが、２５年に右肘を痛めて投手を断念した。昨オフから野手として育成契約を結び、再び夢舞台を目指している。

長年プロ野球を見てきた安仁屋氏は、広島で７９年度ドラフト１位入団の片岡光宏の例を挙げた。片岡は、安仁屋氏の現役時代のライバルだった外木場義郎氏の背番号「１４」を受け継いだ期待の右腕だった。プロ２年目に１軍昇格を果たしたが右肘を痛め、６年目から野手に転向した。

「ようバットを振っとったよ。まあ、あの当時のカープはみんな振るというより振らされていたけどね」。安仁屋氏は、猛練習に明け暮れていた当時を懐かしそうに振り返った。

片岡は野手転向２年後の８７年に１軍昇格。６６打数２１安打で打率・３１８をマークし、４番にも起用された。翌８８年には自己最多の１０本塁打を放つなど結果を残した。

安仁屋氏は「古くは王（貞治）さんや柴田（勲）もプロで野手に転向している。（鈴木）誠也もそう。プロに入る子は高校時代にエースで４番というセンスのある選手が多い」と語る。「西は広島出身だし応援したいよな。まだ若い。バットを振ることだけを忘れず頑張ってほしい」とエールを送った。