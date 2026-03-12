新型「RAV4」登場！ 開発責任者が語る継承と進化とは

トヨタは2025年12月17日、6代目となる新型「RAV4」を発売しました。

初代から受け継ぐコンセプトを維持しながら、「多様化」「電動化」「知能化」を軸に開発されています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの「新型SUV」です。画像で見る！（30枚以上）

今回、開発を主導したチーフエンジニアの太長根嘉紀氏の解説をもとに、新型RAV4の魅力を紹介します。

1994年に誕生した初代RAV4は、SUVがオフロード専用車と捉えられていた時代に、街乗りでも楽しめる新しい価値観を提示しました。

約30年の歴史について太長根嘉紀氏は「初代は先駆けとして認知されましたが、世代を重ねるにつれて世界中の暮らしに欠かせない車になりました」と語ります。

歴代モデルは時代ごとに変化するライフスタイルに寄り添ってきました。新型はガソリン車を廃止し、電動車のみの設定となります。

新型RAV4は「Life is an Adventure」というテーマを掲げ、要望に応えるため特徴の異なる3つのスタイルを展開しています。

一つ目は洗練された都市型デザインの「Z」です。

フロント部分に塊感のある「SUVハンマーヘッド」を採用し、ボディ同色バンパーを組み合わせています。

二つ目はオフロードテイストを強調した「Adventure」です。

専用フロントデザインや大型アーチモールを備え、内装には低彩度グリーンにオレンジを配した専用カラー「ミネラル」を採用しました。

そして三つ目が、今回新規設定された「GR SPORT」です。

「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を通じて鍛え上げられたスポーツカーシリーズ「GR」の世界観を提供するためのモデルとなります。

開発にあたり、太長根氏は「先代を捨てるのではなく、先代をリスペクトし継承する部分、新しく進化させる部分を分かりやすく伝えようとしました」と述べています。

「継承」の面では日常での扱いやすさに直結するボディサイズを維持しました。

全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mmという寸法は先代とほぼ同等です。一方で荷室容量は749Lへ拡大し、後席を倒した際の床面をよりフラットにすることで長尺物の積載性を高めました。

「深化」としては冒険心を感じさせるタフなデザインの追求が挙げられます。

「進化」の領域では「電動化」「知能化」「多様化」の3つが柱です。

特に電動化では従来の内燃機関のみのモデルを廃止し、第5世代のハイブリッドと、EV走行距離を拡大した第6世代のプラグインハイブリッドのみのラインナップとしました。

フルモデルチェンジにおける技術的な焦点の一つが、トヨタとして初採用されたソフトウェア開発プラットフォーム「Arene」です。

従来は機能ごとに個別開発されていたソフトウェアをドメインごとに統合し、開発基盤を共通化しました。これにより安全装備やコックピットのUIなどの開発期間が短縮されています。

太長根氏はこの技術について「複数機能の同時アップデートや、お客様一人ひとりに合わせたカスタマイズを可能にすることが期待できます」と説明しています。

Areneの活用により「Toyota Safety Sense」の画像認識や制御ソフトも機能向上し、交差点での飛び出し車両の検知など広い範囲での安全支援が可能になりました。

走行性能の向上も図られています。

ボディ骨格の剛性を高めるとともに、高減衰接着剤を広範囲に採用して車両全体の安定性を向上させました。

サスペンションには新しい摺動構造を持つアブソーバーを導入しています。

これにより微小な振動を吸収し、平坦な路面でも荒れた路面でもフラットな乗り心地を実現しました。

ブレーキシステムは従来の蓄圧タイプから新電子制御ブレーキシステムへと変更されています。

ペダル操作に対する応答性が自然になり扱いやすさが向上しています。

四輪駆動モデルに搭載される「Trailモード」も進化しました。空転したタイヤに適切なブレーキをかけ、接地しているタイヤに駆動力を最適に配分する制御が緻密になり、悪路からの脱出性能が高まっています。

太長根氏は「電動車になってもSUV、RAV4らしい楽しい走破性はさらによくしたい。そういう思いからブレーキシステムなどを刷新しています」と走行性能へのこだわりを強調しました。

約30年にわたり、時代ごとのニーズに合わせて形を変えてきたRAV4。

6代目となる新型は、歴代モデルが培ってきた「どこへでも行けそう」というSUV本来の魅力を継承しつつ、次世代のモビリティに求められる技術を取り入れました。

とくに注目すべきは、トヨタ初採用となるソフトウェアプラットフォーム「Arene」の導入です。

これにより、車両購入後も機能の追加や改善が行われるようになり、常に最新の状態が保たれることが期待されます。

ハードウェアの進化に加えて、ソフトウェアによる継続的な価値の提供は、これからの自動車の在り方を示す一つの指標と言えます。

また、内燃機関のみのモデルを廃止し、ハイブリッドとプラグインハイブリッドに特化した点も、環境性能と走破性を両立させるための明確な方向性を示しています。

新設定の「GR SPORT」を含め、多様化するユーザーのライフスタイルに合わせた選択肢が用意されました。

「Life is an Adventure」という開発テーマが示す通り、新型RAV4は日常の移動からアウトドアまで、幅広い場面で活用できる一台として仕上げられています。

先進技術とSUVとしての基本性能を融合させた本モデルが、今後の市場でどのように受け入れられるのか注目されます。