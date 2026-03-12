＜ホワイトデー、買うのは誰？＞友人が熱弁「お返しは妻が用意すべきッ」理由に納得！【中編まんが】
私はサキ（30代前半）。今日は同級生のアイカとランチに行く予定です。するとそれを知った夫のジュンセイ（30代前半）が、「ホワイトデーのお返しを買ってきてほしい」と私に頼んできたのです。面倒なので断りましたが、アイカは旦那さんのホワイトデーのお返しを買いに行くと言うのです。「エライね、私は断ったわ」と言うと、アイカは「ホワイトデーのお返しは妻が買ったほうがいい！」と私にプレゼンをはじめたのでした。
ホワイトデーのお返しを妻が用意したほうがいい理由として、アイカが最初にあげたのは「無駄遣い防止」でした。たしかに、夫は少し見栄っ張りなところがあります。自分で選ばせたとしたら、値段の高いものばかりにしてしまいそうです。
アイカが次にあげたのは「妻の存在を匂わせる」ことでした。たしかに夫は、学生のころから明るくてノリがよく、面倒見もいいので男女問わず人気がありました。でも今は社会人だし結婚もしているので、何も心配することはないと思っていましたが、夫婦円満をアピールしておくことも大事なようです。
アイカが教えてくれた「ホワイトデーのお返しを妻が買うメリット」。
1つ目は「無駄遣いを防げる」というもの。とても共感しました。たしかに夫に任せていたら、見栄を張って金額を考えずにお返しを買ってしまいそうです。
2つ目は「妻の存在を匂わせられる」でした。アイカは以前、旦那さんが結婚していることを知らない女性から、好意を寄せられてしまったそうです。
アイカ曰く、「ホワイトデーは妻の存在を示す日」なんだそうです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
