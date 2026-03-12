2022年、静岡県牧之原市の認定こども園で通園バスに置き去りにされ重度の熱中症で園児1人が死亡した事件めぐり、警察は複数回にわたり動画投稿サイトのコメント欄に死亡した園児の両親を侮辱する内容を投稿した疑いで、千葉県の54歳の会社員の男性を書類送検しました。

2026年3月12日、侮辱罪の疑いで静岡地方検察庁に書類送検されたのは千葉県柏市に住む会社員の男性（54）です。

この事件は、2022年9月5日、牧之原市の認定こども園で当時3歳の女の子が通園バスの中に約5時間置き去りにされ、重度の熱中症で死亡したものです。

男性は、事件発生翌年の2023年4月頃から11月頃までの間、複数回にわたり、動画投稿サイトのコメント欄に、「子育てが早く終わっていいなあ」という趣旨の内容を投稿し、死亡した園児の父親（41）と母親を侮辱した疑いがもたれています。

警察は「インターネット上で誹謗中傷を行った場合、内容によって侮辱罪等の刑事責任が問われる場合があります。そのような投稿があった場合には厳正に対応します」と呼び掛けています。