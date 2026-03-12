＜速報＞先週Vの佐久間朱莉はバーディ発進 小祝さくらもティオフ
＜台湾ホンハイレディース 初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ今協会（JLPGA）と台湾女子プロゴルフ協会（TLPGA）が共催する新規大会の第1ラウンドが進行している。
【写真】台湾開催の“新規大会” 雰囲気はこんな感じ
開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」を制した昨季年間女王・佐久間朱莉が、ベ・ソヒョン（韓国）、リン・ジエン（台湾）と日本時間午前9時10分に10番からティオフ。10番パー5からコースを飛び出し、バーディ発進とした。同大会でツアー復帰を果たした小祝さくらは、金澤志奈、チョルチェバ・ウォングラス（タイ）と同午前9時20分に1番からティオフし、同じくバーディ発進とした。現在、1アンダーで佐久間、小祝、菅楓華らが首位に並んでいる。米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳も参戦。申ジエ（韓国）、サイ・ペイイン（台湾）と同午前9時50分に10番から初日を迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
速報中！ 台湾新規大会のリーダーボード
台湾と共催の新規大会 初日の組み合わせ＆スタート時間
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
昨年は台湾で“苦い経験”も 女王・佐久間朱莉が挑む前人未踏の記録
衝撃シーン連発？日台共催大会のコースは“難易度マックス” 「1メートルから4パットする選手も見ました」
【写真】台湾開催の“新規大会” 雰囲気はこんな感じ
開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」を制した昨季年間女王・佐久間朱莉が、ベ・ソヒョン（韓国）、リン・ジエン（台湾）と日本時間午前9時10分に10番からティオフ。10番パー5からコースを飛び出し、バーディ発進とした。同大会でツアー復帰を果たした小祝さくらは、金澤志奈、チョルチェバ・ウォングラス（タイ）と同午前9時20分に1番からティオフし、同じくバーディ発進とした。現在、1アンダーで佐久間、小祝、菅楓華らが首位に並んでいる。米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳も参戦。申ジエ（韓国）、サイ・ペイイン（台湾）と同午前9時50分に10番から初日を迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
速報中！ 台湾新規大会のリーダーボード
台湾と共催の新規大会 初日の組み合わせ＆スタート時間
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
昨年は台湾で“苦い経験”も 女王・佐久間朱莉が挑む前人未踏の記録
衝撃シーン連発？日台共催大会のコースは“難易度マックス” 「1メートルから4パットする選手も見ました」