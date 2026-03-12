東北地方が甚大な被害を受けた２０１１年の東日本大震災から、１５年目の「３・１１」を迎えた。楽天・三木肇監督（４８）は１９年から指導者として東北を拠点とするチームに携わってきた。感じたのは復興へ進む東北の強さ。そして、風化させてはいけない記憶。静岡で日本ハム戦を迎えたこの日、震災への思いを語った。

◇ ◇

静岡・草薙球場で１１日に開催された楽天−日本ハム戦では、半旗が掲げられ、試合前には黙とうが行われた。東日本大震災から１５年が過ぎた。三木監督は言葉を選ぶようにゆっくりと話した。

「野球を通じて、東北の力になれるのかっていう部分は、すごく大きな私たちの役割というか使命だと思います。東北を代表するプロのチームとして、これからも少しでも皆さんの力になれるように、頑張っていきたいと、取り組んでいきたいと思います」

１５年前。日本ハムの２軍内野守備走塁コーチを務めていた。３月１１日は当時横須賀市長浦町にあった横浜（現ＤｅＮＡ）の２軍施設で教育リーグが行われていた。試合後のミーティングの最中に震災は起きた。

「自分は（上宮）高校の時に阪神大震災を大阪で少し体験していたので、震災の怖さっていうのは自分なりにいろいろありまして、心配というか、ちょっと複雑な思いになった記憶があります」と当時を振り返った。

１９年に楽天の２軍監督に就任。東北が自身の拠点となって８年目を迎えた。試合で各地を回った。被災地の人々と触れ合い、多くの言葉を重ねてきた。「僕たちが野球で何か力になれることが…と思って行っているんですけど、逆に現地の皆さんの思いとか、姿を見てるとエネルギーと言いますか、東北の強さを感じる部分が多くて。我々もそういうことを感じさせてもらった」と言う。

死者、行方不明者は２万２０００人以上。原発事故のあった福島県内にはいまだに帰還困難区域もある。

「１５年たってもあの時の思いっていうのは風化させずに、これからもしっかり向き合って、東北の強さっていう部分をみんなで持ちながら、まだまだ大変なこともあるかと思うんですけど、しっかり前に進んでいくべく東北の強さを出し切れたらな、そこに関われたらな、と思います」。東北の強さを−。３・１１に誓う強い思いがある。（デイリースポーツ・鈴木 創太）