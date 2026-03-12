アーティストや音楽レーベルとコラボレーションし、音楽と楽曲がシンクロする最新型の花火エンターテインメント「東京競馬場花火」が、浜田省吾ソロデビュー50周年を祝う公認イベント「SHOGO HAMADA 50TH ANNIVERSARY FIREWORKS2026 FLASH AND SHADOW〜光と影の季節〜」として、7月1日に東京競馬場で開催されることが決定した。

2022年からスタートした一夜限りの東京競馬場花火は、これまでTHE ROLLING STONES、松任谷由実、シティポップ等をテーマにした音楽花火を開催し、毎年多くの人々に親しまれてきた。

今年はソロデビュー50周年を迎える日本を代表するロック・レジェンド浜田省吾を日本が誇る花火でお祝いする。

浜田省吾の楽曲とシンクロして約1時間に渡ってノンストップで打ち上げられる花火は国内最大級の1万4000発。1周2 kmに及ぶ競馬場を縦横無尽に駆け抜ける豪華な花火が夏の夜空を彩る。

【公演名】SHOGO HAMADA 50TH ANNIVERSARY FIREWORKS2026 FLASH AND SHADOW〜光と影の季節〜

【日程】7月1日(水)午後7時30分開演（午後5時開場）

【会場】東京競馬場（府中）※浜田省吾本人の出演はありません

【チケット料金】税込・全席指定※未就学児無料(座席が必要な場合はチケット必要) プレミアムシートチケット1万1000円（専用入場口・専用トイレ・専用ドリンク売り場）、プレミアムグループ席4枚組5万円（専用入場口・専用トイレ・専用ドリンク売り場）、シートチケットS席8800円、シートチケットA席7700円、車椅子ペアチケット2枚組1万7600円（駐車券1台付き）、府中市民割5000円（シートチケットA席エリア）

【公式ホームページ】

【問い合わせ】キョードー東京 0570・550・799（平日午前11時〜午後6時／土日祝午前10時〜午後6時）

〈主催〉BS朝日、J−WAVE、TOKYO FM、BAYFM78、FMヨコハマ、ニッポン放送、東京競馬場花火2026実行委員会

〈後援〉府中市、朝日新聞社、日刊スポーツホールディングス、むさし府中商工会議所、府中観光協会、府中市社会福祉協議会、むさし府中青年会議所、まちづくり府中

〈協力〉Road＆Sky、京王電鉄、JR東日本