乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表。2026年は人気芸能人の出産や子供誕生の報告が相次いでいる。

松村はインスタグラムで「ご報告です」と文書を投稿。花瓶に生けた花の写真を添え、「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と喜び。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と記し、直筆の署名とりんごマークを添えた。

スポニチ本紙の取材では、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員で、約2年の交際期間を経てのゴールイン。この男性との交際は24年5月にニュースサイト「Smart FLASH」の報道で、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（51）に似ていると報じられ、話題となっていた。

1月28日には女優の高畑充希と俳優の岡田将生がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

同30日、元NMB48でタレントの吉田朱里が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

同31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシがCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。

同4日には、タレントの岡田結実がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を公表。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。

同22日には、女優のトリンドル玲奈がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。トリンドルは2024年1月に俳優の山本直寛との結婚を報告していた。