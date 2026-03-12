眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の11日に放送された第113回の平均世帯視聴率が14・5％（関東地区）だったこと12日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は7・7％だった。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、知事（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。知事を説得するために、錦織（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、錦織と再会するが、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意もわからず困惑するトキとヘブン。そんな中、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）からタエ（北川景子）に会ってきたと知らされる。トキは雨清水家に入ることを決意する。雨清水家では、三之丞（板垣李光人）もそれに納得する。

そんな中、錦織が学校に行く。