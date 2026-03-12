◇欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦 ボデグリムト3―0スポルティング（2026年3月11日 ノルウェー・ボデ）

快進撃を続けるノルウェーのボデグリムトがホームで行われた決勝トーナメント1回戦第1戦でポルトガルの名門スポルティングに3―0で快勝した。

前半29分にスムーズなパスワークで相手ゴールに迫り、MFフェトが反則を誘ってPKを獲得。同32分に自らこれを決めて先制すると、ハーフタイム突入間際にMFブロンベリが加点した。後半26分にも一瞬の隙を突いてFWフーがダメ押し弾。1次リーグ終盤戦のマンチェスターC（イングランド）、Aマドリード（スペイン）、決勝トーナメント進出プレーオフのインテル・ミラノ（イタリア）に続く強豪撃破でCL5連勝と数字を伸ばした。

クヌートセン監督は「本当に良い気分。特に前半のプレーが良かった。相手が与えてくれた多くのスペースを我々はうまく使えた」と満足げ。敵地の第2戦に向けては「それは新しく、また別の試合。しっかり準備することが重要」と気を引き締めたが、初の16強入りから準々決勝進出に大きなアドバンテージを手にしたことは間違いない。

北極圏にある人口5万5000人の漁村ボデを本拠地とし、この日ホームのスタンドは埋めたサポーターは満員でも7971人。開幕前の優勝オッズ（ウィリアムヒル社）は最低評価の501倍だったが、151倍だったスポルティングを相手に堂々の白星だ。FWハウゲは「スポルティングは多くの良い選手を擁する良いチームだが、我々も素晴らしいチーム。それを何度も示してきた」と手応えを口にした。