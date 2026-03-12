将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント挑戦者決定戦が3月12日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）と斎藤慎太郎八段（32）が対局を開始した。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。

伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を掴むのはどちらか。大一番の挑戦者決定戦が始まった。

永瀬九段は本戦からの参戦で、1回戦で村山慈明八段（41）、2回戦で山本博志五段（29）、準決勝では藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）を打ち破り決勝戦へ進出した。永瀬九段は2018年度の第4期に叡王位を獲得。7期ぶりの奪取へ向け挑戦権獲得へ闘志を燃やしている。

一方、斎藤八段は前期の挑戦者で、伊藤叡王とフルセットの大熱戦の末に敗退。2期連続の五番勝負挑戦を目指し、今期は本田奎六段（28）、古賀悠聖六段（25）、佐藤天彦六段（38）を破り決勝戦へと辿り着いた。

両者の公式戦対戦は全15局で、永瀬九段の10勝5敗。なお、叡王戦では前期の準決勝でも激突しており、斎藤八段が勝利し挑戦権獲得へと繋げた。

今期の叡王戦五番勝負は、4月3日にシンガポールで開幕局が行われることが発表されている。伊藤叡王とともに海を越えるのはどちらか。大注目の一戦が始まった。

