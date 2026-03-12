NGT48の磯部瑠紅（18）と高島柚愛（16）が11日、メンバーが交代でパーソナリティーを務めるFM新潟のラジオ番組「NGT48のえっさこいさRADIO」（月曜午後9時）の収録を同局で行った。

16日放送分の今回は、女子サッカーWEリーグのアルビレックス新潟レディース（L）のDF富岡千宙（24）とMF城和怜奈（23）がゲストとして訪れた。

NGT48は今季、新潟Lの応援サポーターをグループで務めている。中でも磯部と高島はグループきってのサッカー好きで経験者。冨岡と城和も1月にプライベートでNGT48劇場の公演に訪れるなど、交流が深まっている。収録は公演の感想や、お互いに質問をし合って盛り上がった。

高島は「試合のクールな一面と、今日の柔らかい雰囲気とのギャップでますますファンになりました」。新潟Lはリーグ戦再開初戦の28日、AC長野パルセイロレディースとホームのデンカビッグスワンスタジアムで対戦する。この試合は「1万人プロジェクト」として集客をPR中。磯部は「私たちも当日応援に行くので、今からとても楽しみです」と話した。