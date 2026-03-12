NISA口座開設は最短1週間！？開設までの流れを徹底解説【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

ネットと郵送、どちらでも口座開設ができる

NISAの口座開設は最短1週間程度で可能

ネット証券で口座開設を行いたい場合、1週間程度で口座を開設することが可能です。ネット証券大手のSBI証券をサンプルに、NISA口座を開設するまでの流れを説明しましょう。総合口座を持っているか否かで手続きに多少の違いがありますが、ここでは持っていない前提で話を進めます。

SBI証券のサイトのトップにメニューバーがありますので、まずはそこから「NISA」をクリックしてください。そして開いたサイトの先から「総合口座と同時にNISA口座を開設」を選択、メールアドレスの登録を済ませたら、あとは指示に従い「お客さま情報の設定」を行います。

入力内容と規約の確認をしたら、次はいよいよ口座開設方法の選択です。「ネットで口座を開設」か「郵送で口座を開設」の2種類あり、前者は2営業日、後者は7営業日での開設となります。いずれの場合も2通以上の本人確認書類の提出が必要です。

ここまで終えるとSBI証券による書類審査が行われ、問題なければ仮口座が開設され取引を行えるようになります。この間、税務署による審査が1~2週間ほどかかり、それで承認されればめでたくNISA口座が正式に開設されることとなります。

NISA口座開設までの流れ

総合口座を持っていない場合(SBI 証券)

NISA口座をすでに開設済みの場合、年単位で金融機関を変更するときは「勘定廃止通知書」、口座廃止後に再開設するときは「非課税口座廃止通知書」の提出が必須。いずれも変更前の金融機関から受け取って新しい金融機関に送付する。

※証券会社によって手続きの方法は多少違いがある。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話』著：伊藤亮太