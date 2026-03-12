トランプ米大統領の認識ではすでに米国がイラン戦争で勝利したこととなっているものの、ＳＮＳのではイランが勝利した場合に米国やイスラエルのほか、世界に突きつける要求を予想する動きがある。中東地域の米軍基地撤去、各国がイスラエルや米国の大使を追放すること、イスラエルのネタニヤフ首相を国際刑事裁判所（ＩＣＣ）に引き渡すこと、イスラエルが１０月７日の国境線まで撤退すること、トランプ米大統領のガザ再建計画の廃絶、ガザ平和協議会の解体、イランに対するすべての制裁を解除すること、各国で凍結されているイランの資金を返還すること、すべての国と同様にイランに核開発の権利を認めること、トランプ米大統領が死亡したアーリー・ハメネイ師に公に謝罪すること、これまで課せられたすべての制裁に対してイランに補償すること、イランに対する戦後賠償、ホルムズ海峡の通行料徴収などが想定されている。



ただの予想ではあるものの、イランが多くの要求を並べて、受け入れられるまでホルムズ海峡の閉鎖を続けるとするならば、途方もない時間がかかる可能性がある。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟国は備蓄放出で合意したが、供給見通しは依然として不透明。



MINKABU PRESS

外部サイト