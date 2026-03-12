◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国のＫ・マルテ内野手が、ベネズエラ戦で２―１で迎えた３回１死走者なしの場面にＥ・ロドリゲスから左翼へソロ本塁打を放った。また、V・ゲレロ内野手にも２死から左翼ソロが飛び出し、４−１とリードを広げた。初回にはＪ・ソト外野手に先制２ランが飛び出しており、３回までに３発。４戦で計１２発と本塁打を量産している。

ドミニカ共和国は、試合前時点では、３戦連続２ケタ得点を奪い、３戦１０発３４得点と攻撃陣が絶好調。打線にはゲレロ（ブルージェイズ）、タティス、マチャド（ともにパドレス）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、Ｊ・ソト（メッツ）らメジャーのスター選手がズラリと並び、準々決勝には昨年のポストシーズン（地区シリーズ）でドジャース・大谷翔平投手（３１）から３打席連続三振を奪った左腕のサンチェス（フィリーズ）の先発が有力視されている。

この試合で勝ったチームが１位突破となり、準々決勝で１３日（日本時間１４日）に韓国と対戦し、負けたチームは１４日（同１５日）に日本と激突する。