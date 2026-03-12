パス<3840.T>が３日続伸している。９日に「子会社のＲＭＤＣが韓国のバイオテクノロジー企業であるメディポスト社と業務提携した」と発表したことが引き続き材料視されているもよう。また、１１日には「ＲＭＤＣが馬専門動物病院の治験協力のもと、幹細胞培養上清液（ＳＣＣＭ）を用いた点眼（洗眼）療法において、競走馬に多くみられる創傷性角膜炎の改善事例を確認した」ことを明らかにしており、新たな買い手掛かりとなっているようだ。



競走馬はレースやトレーニングなどの激しい運動を行った際に、蹴り上げられた土や砂塵が目に入るリスクが高く、日常的に目を洗浄するケアが不可欠。同社は、この「必須の洗眼プロセス」に再生医療技術を統合することで、治療に要する負荷を下げ、高い資産価値を持つ競走馬の現役寿命延伸への貢献を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS