ナ・デックス<7435.T>は大幅に３日続伸し、２０１８年６月以来、およそ７年９カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は１１日の取引終了後、２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の連結決算を発表。経常利益は前年同期比２．６倍の６億７７００万円となった。あわせて創立７５周年を記念した株主優待の実施も公表し、これらを好感した買いが入った。



５～１月期の売上高は同５．７％減の２４４億９０００万円と減収となったものの、システムインテグレーション事業では国内で半導体関連の需要回復が追い風となったほか、東南アジアにおいて日系自動車関連の大型投資による効果が出た。記念株主優待は今年４月末日時点で１００株以上を保有する株主が対象。ＱＵＯカード３０００円分を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS