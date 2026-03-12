ｕｎｅｒｒｙ<5034.T>はリアル行動データプラットフォーム「Ｂｅａｃｏｎ Ｂａｎｋ」を運営。スマートフォンアプリから取得した人流ビッグデータを人工知能（ＡＩ）で解析し、顧客企業のマーケティング支援などを行っている。



同社が２月１２日に公表した２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の単独営業利益は前年同期比３９．６％減の６２００万円となったが、１０～１２月期に限れば前年同期比１６．１％増の６５００万円。リカーリング顧客（４四半期以上連続で取引がある企業、及び直近３カ月以上連続で取引がある新規企業）数が１７１社と着実に拡大していることが寄与した。通期の営業利益予想は前期比６０．４％増の５億円としており、費用回収と収益拡大によって達成を狙う。



株価は２月１７日につけた直近安値１９８５円で底入れし、その後は下値を切り上げる展開。日足チャートで２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近しつつあることに注目したい。（参）



出所：MINKABU PRESS