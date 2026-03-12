「膠原病」の治療目標、寛解に向けた進め方とその後の管理、副作用対策を医師が解説

膠原病の治療では、疾患の活動性を抑えて寛解に導き、それを維持することを目標とします。早期診断と早期治療により疾患活動性を厳格にコントロールし、定期的な評価に基づいて治療薬の調整が行われます。本見出しでは、治療目標の設定から寛解達成後の管理、副作用対策まで、治療の進め方について解説します。

監修医師：

佐藤 章子（医師）

治療の進め方と寛解導入

[【経歴】東京女子医科大学医学部卒業 / 川崎市立川崎病院整形外科初期研修医 / 東京女子医科大学東医療センター整形外科リウマチ科医療練士助教待遇 / 東京警察病院整形外科シニアレジデント / 医療法人社団福寿会整形外科 / 菊名記念病院整形外科 / 厚生中央病院整形外科 / 日本医科大学付属病院整形外科リウマチ科助教 / 国立国際医療研究センター国府台病院整形外科 / 現在は無所属だが大学院進学、リウマチ班のある大学への移籍を交渉中 / 専門は整形外科、リウマチ科 / 他に得意分野は骨粗鬆症治療と高齢者治療【主な研究内容・論文】リウマチ患者に対する生物学的製剤の治療成績の検討、人工肘関節弛緩術の治療成績の検討、精神科疾患を合併する整形外科手術症例の検討など【保有免許・資格】日本整形外科学会専門医、リウマチ認定医臨床研修指導医

膠原病の治療は、疾患の活動性を抑え、寛解（症状がほとんどない状態）に導き、それを維持することを目標とします。個々の患者さんの状態に応じた治療計画が立てられます。

治療目標と疾患管理

現在の膠原病治療は、早期診断と早期治療により、疾患活動性を厳格にコントロールすることを重視しています。関節リウマチでは、診断後できるだけ早期に治療を開始し、寛解または低疾患活動性を達成することが推奨されています。

治療効果は定期的に評価されます。関節リウマチではDAS28やCDAIといった疾患活動性スコアを用いて、客観的に病状を評価します。全身性エリテマトーデスではSLEDAIという活動性指標が使用されます。これらの指標に基づいて、治療薬の調整が行われます。

治療目標が達成されない場合は、薬剤の変更や追加が検討されます。メトトレキサートで効果不十分な関節リウマチでは、生物学的製剤やJAK阻害薬の追加が考慮されます。全身性エリテマトーデスでステロイドが効果不十分な場合は、免疫抑制薬や生物学的製剤の併用が検討されます。

寛解達成後も治療を継続し、定期的なフォローアップが必要です。自己判断で薬を中止すると再燃のリスクが高まります。長期的な疾患管理により、関節破壊や臓器障害の進行を防ぎ、生活の質を維持することが可能です。

治療における注意点と副作用対策

膠原病の治療薬には副作用があるため、適切なモニタリングと対策が必要です。ステロイドの長期使用では骨粗鬆症が問題となるため、カルシウムやビタミンD製剤の補充、骨粗鬆症治療薬の併用が行われます。定期的な骨密度測定も推奨されます。

感染症は膠原病治療中の重要な合併症です。免疫抑制薬や生物学的製剤の使用により、細菌感染、ウイルス感染、真菌感染のリスクが高まります。発熱や咳、倦怠感などの感染症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。

ワクチン接種は感染症予防に有効ですが、免疫抑制療法中は生ワクチンの接種が原則禁忌です。不活化ワクチンであるインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンは接種可能で、積極的な接種が推奨されています。ワクチン接種のタイミングについては、主治医と相談することが必要です。

メトトレキサートは肝機能障害や間質性肺炎を起こす可能性があります。定期的な血液検査や胸部X線検査により、早期発見に努めます。葉酸製剤の併用により、一部の副作用を軽減できることが知られています。妊娠中は使用できないため、妊娠を希望する場合は事前に相談が必要です。

まとめ

膠原病は、自己免疫の異常により全身にさまざまな症状が現れる疾患群です。若い女性に多く見られますが、年齢や性別を問わず発症する可能性があります。早期発見と適切な治療により、症状のコントロールが可能となり、通常の生活を送ることができます。原因不明の発熱や関節痛、皮膚症状が続く場合は、専門医を受診することが推奨されます。生活習慣の改善や感染予防、定期的な受診により、長期的に疾患を管理していくことが大切です。

参考文献

厚生労働省「リウマチ・アレルギー対策」

日本リウマチ学会「関節リウマチ診療ガイドライン」