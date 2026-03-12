イラスト：飯田ともき

3月2日（月）から3月9日（月）まで実施したアンケート、「この冬、タイヤチェーン使った？」の回答編です。

選択項目 投票数 使った 20 使っていない 466 合計 486

◇

お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

使った

使っていない

大阪に帰る時に、京都市街地で雪が降って急遽布製タイヤチェーン使いました。結構ちゃんとグリップして助かりました！ 山奥で撮影の仕事があったのだが、寒波到来で雪景色だった……持っててよかった布チェーン。着脱も非常に簡単だった FF車にスタッドレス装着しているが、事故渋滞で坂道発進せざるをえなくなるも空転して登れない時にチェーンを装着しました。 冬用タイヤを持っておらず、前日降雪予報があり、チェーン巻いて準備。実際にそこそこ積もったので無駄ではなかったが、着けるのも外すのもそれなりに面倒。 スタックした時に使いました。楽に脱出できます。 アイスバーン化がこわかったから雪が降ったら運転しない。ほとんど雪のない地方で育ったので。 北海道はスタッドレスタイヤが当たり前、長時間ガタガタ揺れるタイヤチェーンなんて除雪車だって付けていません。 雪国在住ですがスタッドレスだけで高速も山道も事足ります。チェーンを巻くと速度が出せませんし切れた時に足回りに絡んで破損するリスクもあり、バスやトラックや除雪車ぐらいしかチェーンは使わないですね。 着脱面倒な割に新深雪だとどうせ役に立たない。道選びが最重要。除雪状況のわかっていない山道に入るのはそもそも無謀。 実は免許とってから35年以上、チェーンは使っていません。その代わり、冬にはスタッドレスに履き替えという儀式があります（笑）。 還暦間際になり、運転技術が若い頃より落ちてることを実感。事故防止のためにチェーンが必要な雪深い所には、車では行きません。 買ってあるけど、持ってない人が原因の交通渋滞がイヤなので、「出控え」で使っていません。