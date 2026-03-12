山田涼介『うぶごえ』でできた楽曲について「聴くときは、絶対に片手に炭酸水を持って！」syudouは素顔を解禁
Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを務める『うぶごえ』が、3月12日25時45分より日本テレビで放送される。
■今回番組がマッチングした3組のアーティストは？
この番組は、令和のJ-POPを牽引する「ボカロP」「シンガー」「絵師」の3つの才能をマッチング、テーマに基づいてあらたな作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着する、新感覚音楽ドキュメントバラエティ。
MCの山田涼介に加え、近藤春菜（ハリセンボン）、そして、Adoの「うっせぇわ」などヒット曲を連発し、ボカロPだけでなくアーティストとして大活躍中のsyudouを迎え、それぞれの視点で番組発の作品が制作されていく過程を見守っていく。
5回目の放送はさらにパワーアップ。番組がマッチングしたアーティストは、以下の3組。
◎ボカロP/：水槽
都会的でエモーショナルなサウンドで話題のトラックメイカー。元々は歌い手として活動していたが、2020年に発表したカバー動画は再生回数5,000万回超えを記録。2021年に楽曲制作を開始し『ブリーチ』や『龍族』など人気アニメのエンディングテーマにも抜擢され、今かなり注目されているトラックメイカーのひとり。
◎シンガー：Daoko
2015年にメジャーデビュー。ウィスパーボイス（囁くような歌声）とポエトリーリーディング、ラップを融合させた世界観が特徴でCMやアニメ主題歌の提供など幅広く活動を展開。米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで7億回を超える再生数を記録。
◎イラストレーター：萩森じあ
青を中心としたカラーリングと繊細なタッチで描かれる女の子が人気を呼び、SNS総フォロワー数30万人を超え。数々の小説の表紙や有名企業の広告イラストを手掛けている。
さらに今回は、番組でマッチングした水槽、Daokoが、イープラスが主催する、ボカロP・歌い手をはじめ細分化されたネット音楽を一挙に楽しめるライブイベント『eplus presents FAVOY TOKYO』に出演。「うぶごえコラボDAY」として、3月26日にお台場のZepp DiverCity(TOKYO)で、うぶごえで制作した楽曲を初披露する。
なお、今回うぶごえをあげる新楽曲の踊ってみた動画に、山田涼介、近藤春菜、syudouの3人が挑戦。放送後は、番組公式X（@ntv_ubugoe）をチェックしよう。
■山田涼介、近藤春菜、syudou コメント
■番組情報
日本テレビ『うぶごえ』
03/12（木）25:45～26:15（関東）
※放送終了後、TVer・Hulu 配信あり
MC：山田涼介
出演者：近藤春菜、syudou
ボカロP：水槽、シンガー：Daoko、絵師：萩森じあ
『eplus presents FAVOY TOKYO』イベントサイト
https://eplus.jp/favoy/
番組サイト
https://www.ntv.co.jp/ubugoe/