12日10時現在の日経平均株価は前日比569.48円（-1.03％）安の5万4455.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は93、値下がりは1474、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は105.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が85.03円、東エレク <8035>が56.15円、ＫＤＤＩ <9433>が18.05円、京セラ <6971>が16.58円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を34.50円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が19.05円、信越化 <4063>が18.89円、レーザーテク <6920>が4.41円、三菱重 <7011>が3.88円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は鉱業の1業種のみ。値下がり1位は不動産で、以下、証券・商品、その他金融、繊維、水産・農林、食料と並ぶ。



※10時0分4秒時点



株探ニュース

