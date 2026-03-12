２月２７日、全国各地のカキの味を競うイベントが、東京の豊洲市場で開かれました。瀬戸内海がカキの大量死に見舞われる中、イベントを通じて手を取り合う、生産者たちの姿を取材しました。

一番おいしいカキを決める『全国牡蠣ー1グランプリ2026』では、養殖の方法や料理などの部門ごとに審査していきます。参加したのは、東北から九州まで１９県・６６の業者です。広島からも、１０社がエントリーしました。

予選で審査を務めたのは、市場でカキを扱う人やオイスターバーの経営者などです。カキに関わる業界全体で、イベントを盛り上げます。



■審査を務めた市場関係者

「やっぱりそれぞれ特徴が違うんで、見た目がぷりっとしてるもの、誰が見ても美味しそうに見えるもの、あとは食べたときのうまみとか、そういうのを重視したつもりです。」

さらに、クラウドファンディングで募集した一般の消費者も審査に加わりました。よりカキの魅力を実感し、応援してもらおうという取り組みです。



■クラウドファンディングで参加した人たち

「ずっとカキが本当大好きで、ちょっと新しいまだ見ぬ牡蠣を、私も見つけてみたいなと思って。」

「生産者さんとか、いつも私達すごくカキに支えられて。本当そうなんで。美味しいカキをずっと届けて欲しいんで。応援しています、遠くから。」

中心となってイベントを開催したのは、広島県江田島市の生産者・門林一人（かどばやし・かずと）さんです。今シーズン、門林さんもカキの大量死に見舞われました。８割以上が死に、来シーズン出荷予定のカキにまで被害が及んでいます。カキがとれず、イベントの参加をキャンセルした業者もありました。開催を中止すべきという声もあったといいます。

■全国牡蠣協議会 門林一人代表理事

「ＤＭのメールでは、なぜこんな時にしないといけないのとかいう連絡がありましたが、これは僕らにとっては、カキの良さをわかってもらう大会であって。風評被害がいっぱいあるんです。カキが死んだだけなのに、悪いんじゃないかとか、美味しくないんじゃないかとか、病気じゃないかっていう不安がある中で、こういう大会を開くことによって、カキがいいものだよって（アピールしたい）。」

イベントのもう一つの大きな目的が、生産者同士の交流です。全国の生産者が、情報交換することで、今後のカキ作りに生かします。危機に直面する中、連携する意義が増しています。



■香川県の生産者

「みんながどういう感じで、常にカキと向き合って生産してるかっていうのと、やっぱり共有したいところは共有したいし、教えてもらうことしかないと思うんで、今日は来ています。」

瀬戸内の生産者が、現状を伝える場も設けられました。広島県呉市安浦町で家業を手伝う盛（さかり）さんのカキも９割が死に、さらに来シーズンにも被害が及んでいることへの不安を訴えました。

■Y.M.C 盛ちはるさん

「情報交換したりとか、そこでやっぱり私達まださらにできることがあるんじゃないかなとか。みんなでこの難局を乗り越えていけたらいいかなと思います。」

イベント２日目の決勝戦ではプロの料理人らが審査員を務め、予選から勝ち残ったカキを食べ比べて、各部門のグランプリを決めていきます。１１部門のグランプリが決まり、カキフライ部門など３つの部門で広島のカキが選ばれました。

最も注目を集める生カキの部門でグランプリに輝いたのは、広島と同様、大量死に見舞われた瀬戸内・兵庫県の生産者でした。苦境の中で掴んだ栄冠に、喜びはひとしおです。

■住栄丸 津田泰史さん

「瀬戸内海全域で大量へい死ということで、本当に厳しい年にはなったんですけども、こうやってまた明るい話が持って帰られるいうことに、非常に嬉しく思います。まだまだ兵庫県、終わってないぞと言えます。ありがとうございます。」

中心となって、イベント開催に奔走した江田島の門林さんは、生産者同士がつながる重要性をあらためて実感しました。



■全国牡蠣協議会 門林一人代表理事

「１人じゃ駄目なんですよ。みんなで越えないと絶対続かない。自分だけがよければっていう考えは、昔だけです。本当に生産者同士で情報と知恵を絞って、今のこのつらい状況を打破しないといけないと思っています。」

瀬戸内海を襲ったカキの大量死で、危機に直面する生産者。イベントを通じて、ともに手を携え、知恵と絆で乗り越えようとする姿がありました。会場には、消費者やカキを扱う飲食店の人たちから寄せられた応援のメッセージが、横断幕として掲げられました。門林さんも「こういった励ましの声が、本当にありがたいし、力になる」と話していました。



【テレビ派 ２０２６年３月１０日放送】