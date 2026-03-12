警察庁によりますと、2025年のランサムウエアの被害件数は226件と深刻な情勢となりました。企業側に調査をして回答のあった107件のうち、被害の復旧が1か月未満でできたものは60件にとどまり、また、復旧のための費用が1000万円以上かかった事例が半数以上を占めたということです。

警察庁は、攻撃が巧妙になっていることで被害が長期化し、復旧のための費用が高額化した可能性があるとみています。

被害企業の多くがバックアップをとっていたにもかかわらず、バックアップからの復元ができなかったケースも多くみられました。オンラインのバックアップごと暗号化や消去されてしまったケースが多く、警察庁は、特に業務継続に必要なものはオフラインでもバックアップをとるよう勧めています。

また、フィッシング対策協議会によりますと、去年のフィッシングの報告件数は約245万件で近年、急増しています。生成AIを使ってフィッシングサイトを効率的に作成した事案もみられ、警察庁は手口の巧妙化に注意を呼びかけています。