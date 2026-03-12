出産などライフイベントとキャリアの両立に悩み、退職や転職をした女性のうち、上司や人事に十分相談できないまま職場を離れる、いわゆる「サイレント退職」を経験した人が72.1％にのぼることがわかりました。この調査は、大手衛生用品メーカーのユニ・チャームが、現在働いている、または過去に働いた経験があり、妊活・妊娠・子育てを経験した25〜45歳の女性500人を対象に行ったものです。



■「上司に言いづらい」が半数以上で最多

相談できなかった理由として最も多かったのは「上司に言いづらいと感じた」で、50.3％と半数を占めました。そのほかにも…

・キャリアに悪影響があると思った

・社内に理解してくれる人がいないと思った

などの回答があり、相談時の心理的な壁や職場の理解・体制不足などの課題が浮き彫りになったということです。また、退職や転職を検討した平均年齢は29.6歳で、キャリア形成の重要な時期と重なることも明らかになっています。

ユニ・チャームによりますと、「サイレント退職」とは、ライフイベント（妊活・出産・育児など）とキャリアプランの両立に不安を抱えながらも、上司や人事へ相談できずに退職することと定義しているということです。

（※妊活＝妊娠活動の略。明確な定義はありませんが、一般には「妊娠を望むふたりが、赤ちゃんを授かるためにする行動全般」を意味します。生理・体調管理アプリで排卵日・妊活タイミングを把握することなどから始めますが、ふたりとも検査を受け、体外受精など不妊治療を受ける人も増えています）

■企業で広がる“妊活研修”

こうした状況を受け、ユニ・チャームは企業向けに「妊活」をテーマにした研修などを実施しています。研修は、性別や年齢を問わず妊娠や出産に関する正しい知識を学び、ライフイベントとキャリアの両立について職場全体で理解を深めることを目的としています。内容は、・妊娠や不妊治療の基礎知識などの講義・部下から相談を受けた上司の立場を想定したグループワークなど、実際に近い場面を想定したものです。

企業で行われた研修を取材すると、参加した会社員からはこんな声が聞かれました。

■研修が考えるきっかけに

研修に参加した佐藤瞳さん（28）は、自身が結婚したことや最近友人の結婚が増えてきたことをきっかけに、子どもや働き方について考える機会が増えたといいます。職場には比較的プライベートの話もしやすい環境があるといいますが、研修を通じて、妊活の話題は「センシティブで話しにくい」と感じている人も多いことを実感したそうです。「自分自身も妊活について詳しく考えたことはなかったので、今回の研修が考えるきっかけになりました」と振り返っています。

■「妊活は個人の事柄ではない」男性社員が感じた職場のサポートの重要性

研修に参加したマネージャー職の大國紘之さんは、これまで「妊活」という言葉に対して、病院での治療が必要などといった限られたイメージしか持っていなかったといいます。

現在のチームでは、妊娠や出産について部下から相談を受けた経験はないものの、「今後チームのメンバーがライフイベントを迎える可能性もある」と話します。「どう向き合えばいいのかを事前に知ることができたのはよかった」とした上で、「普段から仕事の相談がしやすい関係でなければ、妊活などのライフイベントについて相談することは難しい」と指摘します。妊活を個人だけの事柄として捉えるのではなく、周囲の理解と日常的なコミュニケーションが重要だと感じたといいます。

■働く女性に選択肢を 調査を実施して見えた課題は

今回の調査を行ったユニ・チャームの千葉千早希さんは、妊活や出産・育児をめぐる課題が、「個人の問題」として扱われる傾向にあると指摘します。「妊活は女性個人の問題ではなく、パートナーや職場、社会全体が正しく理解し、支援していくべき共通の課題」としたうえで、「知識を共有し、職場で相互理解を深めることが、働き方の選択肢を広げることにつながる」と話しています。



■取材を通して見えたこと

今回、妊活研修の現場を取材すると…

・どこまで踏み込んでよいものなのか

・チームのメンバーにどこまで事情を共有するのか

など、相談を受ける側の上司も悩んでいるという声が多く聞かれました。ライフイベントとキャリアの両立をめぐっては、それぞれの人の考えやタイミングを尊重することが大切で、明確な正解があるわけではありません。結婚や出産、子育てなど、人生の中でさまざまな選択の場面がありますが、そのときに「諦める」という選択しか残っていない状況にならないよう、上司への相談のあり方や、部下との向き合い方について、職場や社会全体でどう支えていくのかが、いま問われています。

＃国際女性デー ＃国際女性デー2026