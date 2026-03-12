Image: BRIGHT_DIY

冷凍保存の際にプラスチック製保存袋は便利ですが、使い捨てがもったいないと思いませんか？ でも耐久性あるタッパーだとかさばるし……。

そんな悩みを解決してくれるのがシリコンバッグですが、今回はその中から「DeliOne ZF1.5」をご紹介。信越化学工業製のプラチナシリコンを採用し、液体OKかつ−40〜220℃に耐えるので冷凍庫からそのまま電子レンジやオーブンへ直行可能。約5,000回繰り返し使えるので保存袋を購入する頻度もコストもグッと減らせますよ。

今ならおトクな先行セールも実施されていたので、さっそくチェックしていきましょう！

【−40〜220℃まで対応】冷凍庫でも液漏れしない、日本素材が生んだ超密閉バッグ 【単品/30％OFF】1,960円 詳細をチェック

冷凍庫からオーブンまで直行OK

Image: BRIGHT_DIY

「DeliOne ZF1.5」は−40〜220℃対応の国産プラチナシリコンを採用。冷蔵や冷凍はもちろん、範囲温度内であれば食材をそのまま電子レンジやオーブンに入れてもOK。

下準備して保存した食材をそのままグリルだって可能。調理工程の多くをシームレスにこなせるので時短にもつながりますね。

Image: BRIGHT_DIY

専用スティックを使えば加熱中の蒸気を逃がしつつ密閉をキープできるユニークな仕組みも。吹きこぼれや加熱ムラも抑えて“袋のまま調理”がしやすいのもポイント。

もちろん食洗機もOK

Image: BRIGHT_DIY

袋状だと洗いにくさが気になりますが、「DeliOne ZF1.5」ではその心配は無用。動画のようにぐるっと裏返せるので奥や隅もしっかり洗え衛生的に使えます。

Image: BRIGHT_DIY

もちろん食洗機もOK。高熱での乾燥は除菌にもつながるので助かりますよね。他にも熱湯消毒も可能なので、離乳食や作り置きなども安心して使えそうです。

液体を倒してもOK

Image: BRIGHT_DIY

シリコンバッグは大きくなればなるほど液漏れしやすくなりますが、「DeliOne ZF1.5」のロック能力を侮るなかれ。倒しての保存はもちろん、動画のように強い圧力がかかって大丈夫。

Image: BRIGHT_DIY

マチ付きで袋自体がしっかり自立するのもポイント。食材を入れやすく袋を立てての収納もしやすくなっています。

Image: BRIGHT_DIY

容量は約450ml（MINI）から3,000ml（XL）までの5サイズ展開。薬味や離乳食の小分けから家族分のメイン料理、作り置きまで幅広くカバー。

サイズ違いのセットリターンもおトクなっていたので、冷蔵庫の整理や食材管理の効率化にいかがですか？

